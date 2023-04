Trois françaises draftées en WNBA, une première historique

Petit coup de cocorico en provenance de la WNBA. Lundi soir, lors de la Draft 2023, ce sont pas moins de trois joueuses françaises qui ont entendu leur nom être appelé par la Commissionner Cathy Engelbert, pour signifier qu'une équipe a décidé de miser sur elles. Elles ont toutes un profil différent et des opportunités qui n'auront sans doute rien à voir, mais tout de même...

Lou Lopez Sénéchal, l'ailière de UConn, est devenue la joueuse formée en France a être draftée le plus haut dans l'histoire. La Grenobloise, née au Mexique et qui a passé 5 ans en NCAAW, prend la direction de Dallas, où son shoot et sa taille devraient faire merveille. Sa saison avec les Huskies a été très remarquée, au point de la voir sélectionnée avec le 5e pick, pas si loin de la n°1 Aliyah Boston, draftée par Indiana.

Avec le 12e pick, les Minnesota Lynx, qui ont remporté 4 titres entre 2011 et 2017, ont opté pour Maïa Hirsch, l'intérieure de 19 ans de Villeneuve, fille de l'ancien coach de Bourges, Olivier Hirsch, triple vainqueur de l'Euroligue avec les Tango. Il s'agit un priori d'un pari sur l'avenier et on ne devrait pas voir immédiatement la Nordiste en WNBA.

Enfin, Kadiatou Sissoko, l'ailière de USC en Californie, a été appelée en 29e position par le Phoenix Mercury. Les chances de voir la jeune femme de 24 ans, passée par Basket Landes, Syracuse et Minnesota (l'université, pas la franchise) dans la meilleure ligue du monde semblent minces, mais qui sait ?

