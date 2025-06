Trois nouvelles franchises annoncées, la WNBA aura 18 équipes en 2030 !

La WNBA n'en finit plus de grandir. La meilleure ligue féminine du monde, qui était déjà passée à 13 équipes cette année avec l'arrivée des Golden State Valkyries, et va accueillir le Toronto Tempo et une franchise à Portland au nom pas encore défini, s'étend à nouveau. La direction de la WNBA, via sa patronne Cathy Englebert, a annoncé qu'il y aurait 18 équipes en 2030, avec l'ajout de trois nouvelles franchises :

une à Cleveland, où les Rockers ont existé jusqu'en 2003, qui fera son arrivée dès 2028

une à Detroit, où le Shock a établi une dynastie (4 titres) avant de déménager à Tulsa, puis à Dallas pour devenir les Wings, qui fera son arrivée en 2029

une à Philadelphie, qui n'a jamais eu de franchise en WNBA, pour clore l'expansion en 2030

Tout cela pose évidemment des questions sur le calendrier et l'organisation globale d'une ligue qui a presque toujours compté uniquement 12 équipes et a fonctionné comme une ligue estivale.