Depuis le début des playoffs, la défense du Oklahoma City Thunder fait presque autant débat que la capacité de Shai Gilgeous-Alexander à aller chercher des fautes. Mais quel que soit l’avis de chacun sur le sujet, il est indéniable que cette défense (telle qu’elle est tolérée, donc) est l’une des plus efficaces jamais vues en playoffs.

Sans surprise, ils sont donc monstrueux en termes de turnovers forcées. Depuis le début des playoffs, ils ont provoqué 234 pertes de balles en 13 matches. Soit 18 par rencontre ! Certes, l’opposition, son style de jeu, peuvent jouer un rôle. Mais tout de même.

Meilleure équipe en TO forcées de l'ère moderne

A titre de comparaison, depuis 2015, l’ équipe qui a forcé le plus de turnovers en postseason est Toronto version 2018-19, avec 369 en 24 matches joués. Soit 15,4 par match. Bien évidemment, comme le tri est fait sur le volume total dans ce lien (impossible de trouver la stat par match…), ça exclut des équipes qui ont potentiellement moins de matches à leur actif. Mais du coup ça permet de comparer avec des équipes qui vont en finales NBA.

Par ailleurs, j’ai choisi depuis 2015 pour des raisons d’évolution du jeu : les joueurs sont vraiment de plus en plus techniques et prennent beaucoup plus soin de la balle. Mais si on remonte à 2000, on ne trouvera que le Heat 2012-13 (15,95 par match), les Pistons 2003-04 (15,56) et les C’s 2009-10 (15,5) pour faire mieux que les Raptors 18-19.

Mais tous sont à distance de ce que le Thunder est en train d’accomplir. Et il faut remonter très très loin pour trouver trace d’équipes finalistes avec plus de turnovers forcées que le Thunder actuel. Et elles ne sont que 4 : les Blazers 77 (22), les Suns 76 (21,7), les Sixers 77 (21) et les Sixers 82 (18,7). Une époque totalement différente où la technique individuelle des joueurs était à des années-lumière d’aujourd’hui. Et où les balles perdues « non forcées » étaient légion.

Bref, leur perf dans ce secteur est monstrueuse. Mais là où ça devient flippant, c’est que, de leur côté, Shai Gilgeous-Alexander et ses équipiers ne perdent que très peu de ballons. 143 en 13 matches, soit 11 par rencontre.

Parmi les meilleures pour prendre soin du ballon

Seules 5 équipes dans l’histoire ayant joué plus de 10 matches en postseason ont fait mieux. Et bien évidemment aucune d’entre elles ne fait partie des équipes précédemment citées. Car il est extrêmement dur de développer une intensité défensive suffisamment dingue pour forcer autant de balles perdues et de garder la lucidité nécessaire pour garder le contrôle du ballon.

Résultat le différentiel turnovers forcés chez l’adversaire - balles perdues du Oklahoma City Thunder est aberrant :

En moyenne, l’adversaire perd 7 ballons en plus que le Thunder dans ces playoffs. Les plus proches dans l’histoire sont les Chicago Bulls 1996, avec 3,83.

Cette stat chez l’adversaire ne suffit bien évidemment pas à déterminer quelle est la meilleure défense de l’histoire. Même les stats avancées les plus fines ne pourraient donner de toute façon qu’une approximation d’un tel classement.

Mais le fait est que le Thunder 2025 fait partie pour l’instant des plus grandes machines défensives que l’on ait pu voir sur un terrain. Et qu’il soit capable en même temps de prendre soin du ballon à un tel niveau est totalement hallucinant. Et inédit.

