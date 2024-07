Ty Lue et Kahwi réagissent au départ de Paul George

Après 5 années aux Clippers, Paul George a décidé de quitter le navire et de rejoindre Philly ce été. Un départ sur lequel Kawhi Leonard et Ty Lue, en pleine préparation pour les Jeux de Paris, se sont exprimés.

Le duo qui devait régner en maître sur la NBA n'est plus. Cinq ans après une union décevante à L.A., Paul George a choisi de quitter Kawhi Leonard et les Clippers pour s'engager aux Sixers. Un nouveau départ pour l'ancien de Fresno State, qui aux côtés du MVP des finales 2014 et 2019 n'aura connu qu'une seule finale de conf, perdue face aux Suns en 2021. La faute aux blessures et la faute, aussi, à une concurrence féroce sur la côte ouest.

Et si le move a pu en surprendre certains au regard des racines californiennes de l'intéressé, né dans la banlieue de Los Angeles, ce n'est visiblement pas le cas de son désormais ex-coéquipier Kawhi Leonard. Interrogé à Las Vegas en marge de la préparation de Team USA aux J.O. de Paris, The Klaw a ainsi déclaré: "On savait ce qu'il en était avant le début de la saison. On savait ce qui pouvait arriver. On en a parlé tout au long de la saison, donc ce n'est pas une surprise."

Un départ largement pressenti par le 15ème choix de la draft 2011, qui n'a pas empêché PG13 de communiquer directement avec Kawhi au moment d'annoncer sa signature en Pennsylvanie, comme il l'avouait récemment dans son propre podcast. "Je me devais d'avoir une discussion avec lui. C'était dur de le laisser derrière moi."

Si Paul George a décidé de voguer vers de nouveaux horizons, Ty Lue, lui, a décidé de rempiler aux Clippers pour les 5 prochaines années fin mai . Assistant de Steve Kerr en équipe nationale et présent luiaussi à Las Vegas, le technicien de 47 ans a fait part de ses regrets de voir partir sa star au micro d'ESPN.

"C'est difficile de remplacer une pièce aussi importante. Je suis déçu que nous n'ayons réussi à le conserver, à le faire revenir l'an prochain. C'est un coup dur pour la franchise. Mais il nous faut maintenant aller de l'avant."

Attendu comme le chainon manquant à Philadelphie, Paul George aura la lourde tâche de transformer les Sixers en un véritable contender aux côtés de Tyrese Maxey et Joël Embiid la saison prochaine. Après l'échec du projet des Clips, PG13 est attendu au tournant.

Les stats de Paul George en 2023-2024 : 22,6 points à 47,1% dont 41,3% à 3-pts, 5,2 rbds et 3,5 asts en 33,8 min.