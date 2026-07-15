Tyler Herro brise le silence après son altercation avec Bam

Tyler Herro ne veut pas alimenter davantage la polémique autour de son altercation avec Bam Adebayo. Quelques jours après l'incident survenu à Las Vegas, le nouveau joueur des Milwaukee Bucks assure vouloir laisser cette histoire derrière lui et se concentrer sur la suite de sa carrière. Pour Herro, cette suite s'écrira à Milwaukee, sa ville natale, où il vient d'être envoyé dans le gigantesque échange ayant permis au Miami Heat de récupérer Giannis Antetokounmpo.

« Honnêtement, j'essaie simplement de passer à autre chose. Je suis concentré sur Milwaukee et sur l'idée de construire quelque chose de spécial. Ils viennent évidemment d'échanger le plus grand joueur de leur histoire, donc nous voulons arriver et aider à poursuivre ce qu'ils ont construit. »

Le contexte est forcément particulier. Après sept saisons à Miami, un titre de Sixth Man of the Year en 2022 et une sélection au All-Star Game en 2025, Herro a quitté le Heat dans des conditions déjà spectaculaires. Quelques jours plus tard, les tensions accumulées avec Bam Adebayo ont éclaté au grand jour.

Selon ESPN, les deux anciens coéquipiers se sont retrouvés le 10 juillet sur un terrain d'entraînement du Resorts World Hotel à Las Vegas. Adebayo aurait confronté Herro à propos de commentaires publiés sur les réseaux sociaux par un compte supposément lié à l'arrière.

Ces messages remettaient notamment en cause la justification du salaire annuel de 60 millions de dollars d'Adebayo et suggéraient que, si Herro avait été en bonne santé, c'était lui qui aurait eu besoin de davantage d'aide autour de lui à Miami.

La discussion aurait rapidement dégénéré. Après une réponse verbale de Herro mal reçue par Adebayo, le pivot du Heat aurait frappé son ancien partenaire au visage. La nature exacte du contact reste contestée selon les différentes versions, mais Herro n'aurait pas été mis au sol et aurait été retenu par plusieurs personnes présentes dans la salle avant de pouvoir répondre physiquement.

« Je suis prêt à revenir chez moi » - Tyler Herro

Derrière cet incident, la relation entre les deux hommes semblait s'être progressivement dégradée au cours de la dernière saison. Herro n'a joué que 33 matches en raison de différentes blessures et a éprouvé des difficultés à s'adapter à une nouvelle attaque beaucoup moins centrée sur le pick-and-roll.

Adebayo avait, à plusieurs reprises, publiquement insisté sur la nécessité pour Herro de mieux s'intégrer dans ce système. Des remarques qui auraient fini par peser sur l'arrière, déjà diminué physiquement et régulièrement cité dans les rumeurs de transfert autour de Giannis. Herro ne souhaite pourtant pas entretenir le conflit.

« C'est tout ce que j'essaie de faire : avancer. Je suis prêt à revenir chez moi et pas forcément à prouver que tout le monde a tort, mais simplement à pouvoir représenter la ville et l'État, parce que c'est déjà quelque chose que je voulais faire en sortant du lycée. »

Quelques heures après l'incident, Herro était d'ailleurs assis au bord du terrain pour assister à la rencontre de Summer League entre les Bucks et le Heat. Avant que la nouvelle de l'altercation ne devienne publique, il avait encore tenu un discours très apaisé sur son ancienne franchise.

« Il n'y a que de l'amour à Miami. J'ai vu quelques joueurs, le coaching staff, Chris Quinn, Spo, les dirigeants. Tout va bien entre nous. C'est simplement une opportunité pour les deux camps de repartir à zéro, de prendre un nouveau départ, et les deux côtés sont très heureux comme ça. »

Tyler Herro veut donc fermer le chapitre Miami sans prolonger le règlement de comptes. Mais après un trade historique et une altercation avec l'un de ses plus proches anciens partenaires, sa séparation avec le Heat aura été tout sauf banale.

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