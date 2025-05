Tyrese Haliburton, un ADN clutch à ne pas « sous-coté » !

Tyrese Haliburton s'est offert deux grands moments, dans la légende de la NBA, en l'espace de quelques jours. Déterminant au premier tour des Playoffs face aux Milwaukee Bucks (4-1), le meneur des Indiana Pacers poursuit sur sa lancée contre les Cleveland Cavaliers (2-0).

Déjà à la hauteur dans le Game 1, le talent de 25 ans a enfilé sa cape de héros pour faire basculer le Game 2 en faveur de son équipe. Car dans le money-time, l'Américain a été tout simplement irrésistible.

Pour permettre la remontée de son équipe, mais aussi la victoire. Car comme face à Milwaukee, c'est bien lui qui a conclu un come-back d'anthologie.

Ce match, Indiana aurait dû le perdre. Les Pacers comptaient 20 points de retard en première période. Et les Cavs avaient réussi à maintenir un écart de 7 points avant les 50 dernières secondes. Avant de basculer dans l'irréel. De s'en remettre à l'instinct d'Haliburton.

Auteur de 11 de ses 19 points dans le dernier quart-temps, il a obtenu, après deux paniers d'Aaron Nesmith et Pascal Siakam, une faute à 12,1 secondes de la fin. Après un premier lancer réussi pour revenir à -2, il a raté le second, mais a récupéré le rebond avec l'aide de Myles Turner.

En ressortant, il s'est amusé devant Ty Jerome, totalement largué par ses dribbles, avec un step-back à trois points. A 1,1 seconde de la fin. Un panier décisif pour offrir une victoire quasiment inespérée à Indiana (120-119).

Et il s'agit de la seconde fois, après les Bucks, que les Pacers bouclent un tel come-back. Depuis 1997-1998, seulement 3 équipes, en 1643 matches de Playoffs, ont réussi à s'imposer en étant menée d'au moins 7 points dans la dernière minute. Sur cette édition 2025, Indiana l'a donc fait à deux reprises.

A chaque fois, le sauveur s'est donc nommé Haliburton. Depuis 1997-1998 (play-by-play era), il est devenu le second joueur à faire gagner son équipe en Playoffs dans les deux dernières secondes de deux matches différents sur une même campagne. Le premier ? LeBron James en 2018.

"On ne voit pas cela très souvent, et encore moins deux fois en une semaine. Tyrese s'est encore montré à la hauteur. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur lui", a apprécié son coach Rick Carlisle .

Un garçon froid pour répondre à un contexte pourtant bouillant.

Sur cette rencontre, le public des Cavs a eu la bonne idée de le provoquer. Déjà chambré par les fans des Bucks au tour précédent, Haliburton a eu le droit à un chant "OVER-RATED" de la part des supporters de Cleveland au début du 4ème quart-temps.

Un moment très mal choisi, car cela a coïncidé avec le début de sa démonstration. Pour rappel, il s'agit d'une référence directe à un sondage réalisé par The Athletic auprès des joueurs : sur cette édition 2025, il a été ainsi désigné, par ses pairs, comme le joueur le plus "surcoté" de la NBA.

Après ses performances en Playoffs, il devrait rapidement se délester de ce statut. Et en attendant, il en fait une force pour faire traire ses détracteurs.

"Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne savais pas que nous avions un beef. Je suppose que c'est bien pour eux. C'est sorti de nulle part. Je pense que maintenant que cette étiquette est là, ce sera le cas à chaque fois que nous jouerons contre quelqu'un.

Chaque fois que nous serons à l'extérieur, ce statut me suivra probablement jusqu'au prochain sondage et nous verrons si je suis à nouveau le numéro 1. Personnellement, je me contente de contrôler ce que je peux. Et oui, 'overrate that'", s'est-il amusé.