Tyrese Haliburton est en train de rendre De’Aaron Fox transférable

De'Aaron Fox a été pendant quelques saisons le rayon de soleil dans la grisaille de Sacramento. Un jeune leader féroce et déterminé à ramener à les Kings dans les hautes sphères de l'Ouest, alors que la franchise n'a plus connu les playoffs depuis bientôt 16 ans. L'usure de la médiocrité, celle de l'équipe, du staff et du front office, a malheureusement fait son oeuvre. Alors qu'il a signé un contrat juteux (163 millions de dollars) l'an dernier pour récompenser les promesses entrevues, on peut se demander aujourd'hui si Fox est l'homme de la situation. Ce n'est pas tant sa régression statistique qui provoque ce sentiment - avoir une demi-saison poussive peut arriver - que l'impression que cette équipe doit désormais être celle de Tyrese Haliburton.

Certains évoqueront une dictature de l'instant et un échantillon trop court pour asséner cette sentence. Il suffit simplement de regarder les Kings depuis le début de la saison et encore plus en cette fin d'année. Lorsque Tyrese Haliburton est pleinement responsabilisé et a le feu vert pour orchestrer le jeu, la couleur du ciel change instantanément dans la capitale de Californie. Fox n'a pas perdu toutes ses qualités, loin de là. Mais on peine à l'envisager actuellement comme le meneur d'une équipe performante. Son collègue sophomore, en revanche, joue avec une maturité, un sang froid et une intelligence qui donnent envie de lui donner les clés.

LeBron James, Haliburton : Les 5 performances marquantes de la nuit en NBA

Sur les six derniers matches de Sacramento, Haliburton a sorti cinq double-doubles avec au moins 20 points et 10 passes, le tout en shootant à 53%. Certes, les Kings n'ont gagné que deux de ces six matches en question, mais le temps de jeu et l'influence de l'ancien Cyclone d'Iowa State ont décollé en flèche. On l'a encore vu mardi lors du match face à OKC. Alors que Fox était en difficulté en termes d'adresse, son camarade du backcourt a réglé le cas du Thunder à coups de bons choix, de passes tranchantes et de paniers importants.

WOAH WOAH TYRESE HALIBURTON pic.twitter.com/J1qARgmkjm — chimezie metu enthusiast (@Kings_Insight) December 29, 2021

A cette heure, on a un peu de mal à les imaginer extrêmement compatibles à long terme. Si Sacramento croit autant en Tyrese Haliburton que beaucoup d'observateurs en ce moment, ne vaudrait-il pas mieux chercher une porte de sortie à De'Aaron Fox durant l'intersaison ? L'ancien meneur de Kentucky ne triche pas sur le terrain mais apparaît de plus en plus désabusé en dehors. Un changement de décor et de contexte ne lui ferait peut-être pas de mal non plus, même si cette issue paraissait invraisemblable il y a un an.

Sa valeur est encore élevée puisqu'il n'a que 24 ans et un profil qui peut convenir à beaucoup d'équipes ambitieuses en quête d'une deuxième ou troisième lame de haut niveau. En échange, les Kings pourraient récupérer un joueur de bon niveau qui aura moins besoin du ballon pour s'exprimer et sera capable de laisser les rênes du jeu à Haliburton.

On est pour le moment dans de la stricte spéculation, mais difficile d'imaginer que Monte McNair, le General Manager des Kings, ne se pose pas la question à l'heure qu'il est. Si Sacramento veut mettre un terme à sa terrible disette sans playoffs, il faudra peut-être en passer par cette décision douloureuse sur le plan affectif. Fox a été le joueur le plus excitant et fiable des Kings depuis qu'il y est arrivé. Tyrese Haliburton est peut-être celui qui leur fera passer enfin le cap.