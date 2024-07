A 24 ans seulement, Tyrese Haliburton (20,1 pts, 3,9 rbds, 10,9 asts) s'apprête à vivre sa seconde campagne avec Team USA cet été aux jeux olympiques. Présent lors de la coupe du monde 2023 au sein d'une équipe américaine de second plan, le double All-Star, excellent sur la première partie de saison 2023-2024 avant de baisser le pied, a gagné le droit de représenter les Etats-Unis au sein d'une véritable armada à Paris.

Interrogé par GQ sur son parcours et celui de son équipe, le meneur a d'abord tenu à répondre à ses éventuels détracteurs. "Je vais jouer dans la ligue un bon moment. J'en suis convaincu et je le prouverai." Avant d'afficher clairement ses ambitions pour la prochaine saison. "Surtout, je vais prouver qu'il ne s'agissait pas d'un one shot. Je vais démarrer la saison avec la volonté de montrer à tous que mon début d'exercice 2023-2024 n'avait rien à voir avec la chance."

Une farouche détermination à tordre le coup des sceptiques, que le cousin d'Eddie Jones, sujet de longue date aux doutes des observateurs et des coachs, complétait d'un appel à davantage de respect pour sa franchise des Pacers. Indiana peinant, selon Haliburton, à figurer parmi les favoris à l'est l'an prochain en dépit d'une finale de conférence au printemps dernier. "Tout ce dont j'entends parler quand on évoque la première place à l'Est, c'est de New York, de Philly, de Boston, de Milwaukee... Comment ne pas parler de nous ?! Comme d'habitude, à Indiana, personne ne nous connait, personne ne nous regarde jouer avant les playoffs. Personne ne nous a suivi avant qu'on se qualifie pour les demi-finales de conférence."

Un manque de considération que l'ancien King de Sacramento, lucide, tentait d'expliquer. "Mais le respect vient avec les victoires. Donc si on souhaite se voir respectés, il nous faut gagner. Et c'est ce qu'on est en train de faire." Une recette simple que le meilleur passeur NBA en 2024 avec 10,9 offrandes par match semble avoir parfaitement compris, menant Indiana de la 13ème à la 6ème place de l'Est en 2 ans seulement.

Mais avant de renverser des montagnes avec les Pacers, Tyrese Haliburton aura l'occasion de décrocher l'or à Paris. Histoire de prouver sa valeur aux derniers sceptiques, et d'assouvir un peu plus ses rêves de "grandeur".