Sa blessure, Tyrese Haliburton savoure le chemin parcouru

Blessé lors des Finales NBA 2025, le meneur des Indiana Pacers Tyrese Haliburton se sent de mieux en mieux.

Tyrese Haliburton se rapproche doucement mais sûrement de son grand retour. Victime d'une rupture du tendon d’Achille lors du Game 7 des Finales NBA 2025, le meneur des Indiana Pacers a connu une saison blanche en 2025-2026.

Pour ne rien arranger, le talent de 26 ans a également souffert d'un zona. Sa situation a beaucoup fait parler en raison notamment des moqueries sur sa prise de poids. Mais désormais, l'ex-joueur des Sacramento Kings se sent mieux.

Et avant de préparer l'exercice 2026-2027, Haliburton a savouré le chemin parcouru.

"Je suis content que tout ça soit derrière moi désormais. Je me sens super bien. Mon corps va très bien. Je suis capable de tout faire. J'ai l'impression de redevenir un joueur NBA en pleine forme pour la première fois depuis longtemps, ce qui est très motivant.

Le fait de pouvoir venir ici sans avoir à répondre aux questions de qui que ce soit au sein de notre organisation au sujet de ma santé, de pouvoir simplement sauter et faire des activités avec les enfants, ça compte énormément pour moi.

C'est quelque chose que je ne tiens pas pour acquis après ces douze derniers mois", a confié Tyrese Haliburton face à la presse.

Il sera bien évidemment très intéressant de suivre les progrès de Tyrese Haliburton. Sera-t-il en mesure de retrouver son meilleur niveau après une telle blessure ? Le projet des Pacers dépend énormément de la réponse à cette question.

Les joueurs apprennent à flopper selon Tyrese Haliburton