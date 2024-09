Tyrese Haliburton veut devenir l’ennemi public n°1 à Orlando

Tyrese Haliburton est un grand fan de catch et se déplace quand il peut sur les événements aux Etats-Unis. Venu jouer les guests au NXT de la WWE en Floride cette semaine, le meneur All-Star des Indiana Pacers a été conspué à son arrivée sur le ring, au moment de présenter quelques uns de ses camarades Pacers présents en tribunes, notamment Myles Turner.

Comme il est de coutume dans le milieu, Haliburton en a joué et s'est autorisé une punchline qui devrait lui garantir des huées à chacune de ses prochaines visites à Orlando pour affronter le Magic.

"Je huerais aussi si j'étais obligé d'être un fan du Magic. Je vous comprends", a lâché le champion olympique 2024 avec Team USA.

"I would boo too if I had to be an Orlando Magic fan."

Pacers star Tyrese Haliburton absolutely COOKED Florida's other NBA team at NXT 💀

(via @WWE)pic.twitter.com/xetua6KGBe

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 18, 2024