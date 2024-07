Il y a tellement de scepticisme et de critiques au sujet de Bronny James, qu'on en oublierait presque qu'il a des partisans en dehors de son père et du front office des Los Angeles Lakers. Le journaliste Steve Bulpett du media Heavy, a interrogé un dirigeant NBA anonyme au sujet de l'arrière rookie des Lakers et sur son niveau supposé.

"Je ne crois pas que de l'avoir pris en 55e place soit anormal. On pourrait se dire que c'est parce qu'il a eu une année freshman difficile à la fac, mais ce qu'il avait accompli avant ça et ce qu'il a montré au Draft Combine - il a eu une vraiment bonne session là-bas - ça fait de lui un 55e pick tout à fait valable. Je prendrais Bronny James devant pas mal de joueurs du 2e tour. Je pense que tout la controverse à ce sujet est abusée".