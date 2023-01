Un dunk de Robert Williams fait stopper Denver-Boston pendant… 35 minutes

Parfois, après un bon gros dunk, on dit figurativement que le joueur a "cassé" l'arceau. Robert Williams III l'a fait cette nuit contre Denver. Littéralement. Après s'être accroché au cercle pour marquer le coup après son action, le pivot des Boston Celtics a dévié l'arceau de son axe et obligé le personnel de la Ball Arena à intervenir. Le match entre les deux meilleures équipes de chaque Conférence à l'heure actuelle a ainsi été arrêté pendant... 35 minutes dans le 4e quart-temps.

Robert Williams hangs on the rim after a dunk and tilts the rim pic.twitter.com/TWxxUfIpIt

— hoops bot (@hoops_bot) January 2, 2023