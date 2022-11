Un REVERSE de 320 pages 100% NEW YORK

Tout d'abord un grand merci à vous si vous comptez parmi ceux qui ont déjà commandé notre Mook #4 spécial New York dans son format PREMIUM ! Nous savions que ce numéro de REVERSE était attendu, mais pas à tel point !

Attention en revanche, si vous ne l'avez pas encore commandé, les quantités s'amenuisent grandement. Pour rappel, nos Mooks édition premium sont des numéros hors série qui ne rentrent pas dans le cadre des abonnements.

UN MOOK XXL

POUR TOUT SAVOIR SUR NYC

Avec cet opus, nous avons voulu faire un condensé de tout ce que la culture basket de New York nous a apporté et nous apporte encore pour en faire une bible de...

320 PAGES !!!

... bourrée d'histoires, d'entretiens, de portraits et de photos pour capter l'essence même de ce qui fait de New York la Mecque du basket.

Par rapport à l'édition originale de ce mook, nous avons donc rajouté 120 pages de contenus inédits pour aller encore plus au fond des choses et mieux mettre en valeur et en perspective la culture basket de cette ville unique.

De par son volume et son format (couverture cartonnée rigide, papier 120 gr), jamais le Mook ne s'était autant rapproché du livre d'art.... mais ce n'est pas tout.

DES HISTOIRES FOLLES

DES INTERVENANTS PASSIONNANTS

DES DESTINS HORS DU COMMUN

New York, c'est tout cela et bien plus encore. Qu'ils soient nés dans la Grosse Pomme, qu'ils y aient joué ou qu'elle les ait fait rêver, toutes et tous ont vibré au rythme trépidant de son activité perpétuelle.

Jacques Monclar, notre rédacteur en chef exceptionnel

Quand on est fan de New York, de son ambiance et de ses équipes, c’est pour la vie. Jacques Monclar est amoureux de Big Apple depuis plus de quatre décennies et il n’est pas près de changer. Lui proposer d’être notre rédacteur en chef pour ce numéro d’exception tombait sous le sens.

Trois experts, trois perspectives différentes

Ils sont trois, avec des histoires, des origines et des parcours résolument différents, tous réunis pour parler de New York dans notre grande interview table ronde.

🔸 Bobbito Garcia, sommité mondiale en termes de culture new-yorkaise et d’histoire des playgrounds.

🔸 Howard Beck, ancien beat writer du New York Times et plume majeure de Sports Illustrated.

🔸 Erwan Abautret, fanatique des Knicks de la première heure et voix percutante de la First Team.

Trois perspectives uniques pour analyser en profondeur l’histoire d’amour qui lie depuis toujours la Grosse Pomme et le basketball.

Des histoires de vie sans pareilles

Comme dans chaque Mook, ce numéro est l'occasion de réconcilier et de mettre en perspective les carrières de grands acteurs ou actrices du basket avec leur parcours, leur histoire, leur vie personnelle. Qu'ils aient brillé sur les parquets comme Patrick Ewing, John Starks, Kenny Anderson, Bernard King, Chamique Holdsclaw, les Knicks champions de années 70, Connie Hawkins et Stephon Marbury, ou que leur talent ait mené la révolution sur le bitume, tels les légendes du basket de rue du début du siècle dernier, Earl Manigault, Pee Wee Kirkland et Rafer Alston, toutes et tous ont marqué leur ville de leur empreinte. Au passage, c'est toute la planète basket qui a ressenti leur influence.

120 pages de plus totalement inédites

Et pour cette édition exceptionnelle, nous avons ajouté 120 pages supplémentaires pour vous faire découvrir New York sous d'autres aspects encore. Au fil de ces pages, vous pourrez ainsi en apprendre plus sur :

🔸 Spike Lee et son indéfectible amour du basket, de New York et de ses Knicks chéris.

🔸 L'incroyable histoire de Lloyd Daniels, sans doute l'un des plus grands talents jamais produits par NYC, mais dont la trajectoire a totalement déraillé sous l'influence de la rue et de la drogue.

🔸 L'histoire du Madison Square Garden, "l'arène la plus fameuse du monde" où le tout New York aime à vibrer.

🔸 Lou Carnesecca, le légendaire coach de l'université de St. John's.

🔸 Les courageux et talentueux pionniers des New York Rennaissance, qui ont contribué à faire tomber la barrière raciale aux Etats-Unis.

🔸 La rivalité historique entre les Gauchos et Riverside, deux équipes AAU qui ont vu passer la crème de NYC avant de sombrer pour de sordides raisons .

🔸 La dernière équipe professionnelle à avoir ramené des titres à NYC : les New York Nets emmenés par un extraordinaire Julius Erving.

🔸 Tiny Archibald, sans doute le meilleur meneur jamais sorti de New York.

🔸 Et tant d'autres choses encore...

UN MOOK / 3 FORMULES POSSIBLES

Comme nous savions que ce numéro était attendu, nous avons décidé de vous le proposer en trois éditions différentes.

Pack 1

La réédition du Mook REVERSE #4 Premium, 320 pages de concentré de culture pour tout connaître de la richissime histoire du basket à New York.

Pack 2

limité à 500 exemplaires

La réédition du Mook REVERSE doté d'une surcover additionnelle et originale

+ une planche de stickers spécialement conçus pour cet opus

+ une carte à collectionner

Pack 3

limité à 100 exemplaires

La réédition du Mook doté d'une surcover

+ une planche de stickers spécialement conçus pour cet opus

+ une carte à collectionner

+ une lithographie (50 cm x 40 cm) de la cover, signée et numérotée par Yann Dalon, l'artiste qui a réalisé la couverture.

Lithographie signée et numérotée expédiée séparément sous emballage carton, cadre non inclus.

Comme toujours, chacune de ces différentes formules est produite avec amour, attention, soin du détail et en édition limitée ! Attention donc à ne pas tarder, car une fois épuisé, il n'est pas dit que ce Mook sera réédité une nouvelle fois à l'avenir.

Pour rappel, les Mooks en édition premium sont des numéros hors-série qui n'entrent pas dans le cadre des abonnements.

Les différents packs sont d'ores et déjà disponibles à la précommande et les expéditions des Mooks débuteront le 10 novembre prochain, les lithographies partiront à la fin du mois.

Notre podcast 100% New York avec Johanny de Knicks Nation France

WELCOME (BACK) TO NEW YORK CITY

