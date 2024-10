Pour comprendre l'impact psychologique de Michael Jordan sur les fans, les observateurs et les joueurs de son temps, il faut parfois se souvenir de certaines choses un peu oubliées. Comme par exemple le fait que MJ n'a été outscoré sur une série de playoffs qu'à une seule reprise dans toute sa carrière. Que les séries aient été perdues ou gagnées, Jordan a toujours - sauf une fois - marqué plus de points au total que quiconque dans l'effectif adverse.

Jordan a joué 36 séries de playoffs dans sa carrière et la seule lors de laquelle quelqu'un a davantage scoré remonte à 1985. C'était une série du premier tour contre les Milwaukee Bucks. Terry Cummings, 23 ans et alors All-Star, a totalisé 118 points sur les 4 matches, contre... 117 pour Michael Jordan. Les stats en playoffs de His Airness au passage : 33.4 points de moyenne à 48.7% !

Au pourcentage de séries en tant que meilleur marqueur, Allen Iverson pointe au deuxième rang avec 78.5% de séries dans cette configuration, devant LeBron James (73.4%), George Mikan (70%), Karl Malone (63.1%), Kevin Durant (62%), Hakeem Olajuwon (58.6%), Giannis Antetokounmpo (58.3%), Kobe Bryant (55.8%) et Rick Barry (53.3%).

