Après une saison historique en G League, Mac McClung pourrait poursuivre sa carrière en Europe, où le Rytas Vilnius s'intéresse à lui.

Après des années à courir derrière une place stable en NBA, Mac McClung pourrait être sur le point de changer de cap. Selon BasketNews, le spectaculaire vainqueur du Slam Dunk Contest intéresse le Rytas Vilnius, champion en titre de la Basketball Champions League (BCL).

Le club lituanien surveillerait attentivement l'évolution de son dossier, alors qu'un départ vers l'Europe semble désormais de plus en plus probable.

Le champion de BCL à l'affût

D'après Lukas Katilius de BasketNews, le Rytas Vilnius suit de près la situation de Mac McClung et pourrait passer à l'action si les conditions deviennent favorables.

Le club attend notamment de voir comment évolueront les discussions entre le meneur américain et les autres équipes intéressées.

Le dossier reste toutefois complexe, plusieurs formations d'EuroLeague étant également sur les rangs. Leurs moyens financiers supérieurs pourraient compliquer la tâche du champion de BCL.

McClung prêt à quitter les États-Unis

Toujours selon BasketNews, la position de Mac McClung aurait évolué ces derniers mois.

Après avoir privilégié pendant plusieurs saisons la quête d'un contrat garanti en NBA, l'arrière de 27 ans serait désormais ouvert à une expérience européenne.

Le journaliste Donatas Urbonas indique même qu'un départ vers l'Europe constitue aujourd'hui l'issue la plus probable pour la saison 2026-27.

Une saison historique en G League

Mac McClung sort pourtant de la meilleure saison de sa carrière professionnelle avec les Windy City Bulls.

Il y a compilé 29,5 points, 7,6 passes décisives et 5,4 rebonds de moyenne, tout en devenant le premier joueur de l'histoire de la G League à remporter deux fois le trophée de MVP.

Il est également devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la G League et avait inscrit 59 points lors d'un match face au Birmingham Squadron.

Triple vainqueur consécutif du NBA Slam Dunk Contest entre 2023 et 2025, McClung n'a en revanche disputé que 17 matches NBA au cours de sa carrière. Malgré son immense popularité et sa domination en G League, c'est peut-être finalement en Europe qu'il trouvera la stabilité qu'il recherche depuis plusieurs années.

Et si les Warriors tradaient leurs vétérans stars à la prochaine deadline ?