Portland serait prêt à miser gros sur Giannis Antetokounmpo, quitte à accepter le risque de le voir partir après seulement une saison.

Le feuilleton Giannis Antetokounmpo continue d'agiter la NBA, et une nouvelle équipe semble décidée à se positionner de manière agressive.

Selon Shams Charania, les Trail Blazers font partie des franchises prêtes à se lancer dans un échange pour la superstar des Bucks. Et ce, même sans assurance qu'il prolongera son aventure à Portland au-delà de son contrat actuel.

Invité du podcast Stugotz and Company, l'insider d'ESPN a expliqué que Portland était prêt à avancer « peu importe le risque » lié à l'incertitude contractuelle entourant Giannis.

Habituellement, les franchises qui envisagent un échange pour un joueur du calibre d'Antetokounmpo cherchent à obtenir des garanties sur son avenir avant de sacrifier plusieurs choix de Draft, de jeunes talents et des contrats importants.

D'après Shams Charania, ce ne serait pas nécessairement le cas des Trail Blazers. Pourtant, après la saison prochaine qui lui rapportera 58 millions de dollars, le Grec aura la possibilité de décliner sa player option (62 millions) pour 2027-28.

La franchise de l'Oregon poursuit sa reconstruction depuis le départ de Damian Lillard en 2023, même si ce dernier est revenu l'été dernier après son passage à Milwaukee. Portland dispose également d'un noyau jeune composé notamment de Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Toumani Camara et Donovan Clingan.

Autre élément qui pourrait jouer en faveur des Blazers : la présence de Jrue Holiday, ancien coéquipier de Giannis lors du titre remporté par Milwaukee en 2021.

Les Blazers ne sont pas la seule équipe à suivre la situation de près. Le Heat, le Magic, les Celtics ou encore d'autres prétendants ont déjà été évoqués parmi les équipes susceptibles de surveiller la situation du double MVP.

Pour l'instant, rien n'indique que les Bucks souhaitent forcément tourner la page, ni qu'Antetokounmpo demande un départ. Ces dernières semaines, le Grec a même laissé entendre qu'il espérait rester encore longtemps à Milwaukee.

Mais si le dossier venait à s'accélérer cet été, Portland semble déterminé à se positionner parmi les candidats les plus agressifs, quitte à prendre un risque considérable sur l'avenir.