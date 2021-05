Une légende des Lakers détruit Jeanie Buss pour son top-5

Jeanie Buss voulait sans doute se la jouer diplomate au moment de faire son top-5 des membres les plus importants des Los Angeles Lakers. Elle a nommé Magic Johnson et Kobe Bryant. Logique. Kareem Abdul-Jabbar. Aussi. Phil Jackson. Compréhensible vu qu’il a mené la franchise à cinq bagues entre 2000 et 2010. Puis pour le dernier, elle a cité LeBron James.

Là déjà, c’est moins clair. Le King n’est là depuis que deux ans. Alors, certes, il a offert aux Angelenos leur dix-septième bannière. Mais ça reste léger en comparaison des accomplissements de certains joueurs historiques de l’organisation. Comme Jerry West par exemple. Non seulement « Mr. Logo » a été l’un des meilleurs joueurs des Lakers, mais il a aussi coaché l’équipe et il l’a surtout dirigé. C’est notamment en grande partie grâce à lui que les Californiens ont récupéré Kobe Bryant en 1996. Et il n’a pas apprécié.

« C’est l’un des trucs les plus offensants que j’ai vu dans ma vie », notait Jerry West. « J’ai été là-bas tellement longtemps et j’ai eu beaucoup de succès. Je me demande bien si les Lakers auraient été aussi glorieux si je n’avais pas été là-bas. Et je ne cherche jamais à en prendre le crédit. Jamais. Ce que je sais, c’est que quand je suis parti, ils ont connu beaucoup de saisons sans gagner. »

Jeanie Buss, la proprio des Lakers, s’est clairement foirée sur ce coup.

Un top 5 des Lakers les plus importants All-Time avec LeBron « le super-héros » mais sans Jerry West, Jeanie Buss a osé