Une série irréelle de 31-0 : Toronto humilie Orlando

Un run de 31-0, puis une déroute de 52 points… Orlando n’a jamais existé. Le coach et Desmond Bane lâchent des mots forts après la claque.

Le Orlando Magic a vécu une soirée cauchemardesque sur le parquet des Toronto Raptors, balayé 139-87 après une séquence irréelle de 31-0. Une défaite de 52 points qui a laissé des traces… et poussé le staff comme les joueurs à faire leur autocritique.

Le début de rencontre semblait pourtant équilibré. Orlando menait encore 20-14 à cinq minutes de la fin du premier quart-temps, porté notamment par un tir primé de Jalen Suggs. Puis, tout s’est arrêté. Plus rien. Silence total côté Magic.

Toronto a alors enchaîné 31 points sans réponse, la plus longue série du genre à l’ère du play-by-play (depuis 1997-1998). Une séquence irréelle qui a transformé une rencontre accrochée en correction immédiate.

Dans ce chaos, Orlando a complètement perdu pied. Les pertes de balle se sont accumulées, douze dès le premier quart-temps, offrant des points faciles aux Raptors. À la pause, l’écart était déjà abyssal, conséquence directe d’un premier acte catastrophique.

Après la rencontre, l’entraîneur d’Orlando, Jamahl Mosley, n’a pas cherché d’excuses. Il a immédiatement pris la responsabilité de cette débâcle.

« Je dois faire un meilleur travail pour les préparer à ce qu’ils allaient voir ce soir », a-t-il reconnu. « On en a un peu parlé, mais probablement pas assez. Je dois les préparer à la dimension physique du match, à la façon dont ils allaient nous accrocher, nous sortir de nos positions. Ça, c’est pour moi. » « Ils font un super travail pour vous sortir de vos spots, leur urgence, leur physicalité… ça nous a fait mal. »

Les possessions catastrophiques, horribles et désastreuses du Magic lors du 31-0 encaissé contre les Raptors

Même Paolo Banchero, pourtant leader offensif du Magic, a traversé un trou d’air symbolique de cette panne collective. Après un tir réussi à 5’30 de la fin du premier quart, Orlando n’a plus marqué… jusqu’à 9’42 dans le deuxième. Une éternité à ce niveau. Malgré plusieurs temps morts, rien n’a stoppé l’hémorragie.

« J’ai pris trois temps morts à ce moment-là pour essayer d’arrêter l’hémorragie. Mais notre capacité à répondre à ce qu’ils faisaient n’était pas là. »

Au-delà de l’aspect tactique, c’est aussi l’état d’esprit qui interroge. « Je dois m’assurer de mieux préparer ce groupe pour qu’il comprenne exactement ce qu’il va affronter, surtout avec les huit derniers matchs qui arrivent. »

Sur le terrain, le constat est tout aussi sévère. Un des leaders du vestiaire, Desmond Bane, n’a pas cherché à masquer l’ampleur du problème.

« C’est difficile à expliquer, difficile à avaler. Tous ceux qui ont vu le match savent pourquoi on a perdu. On n’a défendu personne, on a perdu 27 ballons. »

Face à la pression constante des Raptors, Orlando a totalement perdu le fil.

« Ils ont accélérés. Ils ont mis de la pression sur le ballon toute la soirée, ça nous a sortis de notre rythme et on s’est mis à jouer à l'envers. » « Il faut arriver aux matchs en comprenant le défi, mais en s’attendant toujours à gagner. Il faut une certaine assurance. On l’a eue par moments cette saison, mais clairement, on ne l’a pas en ce moment. »

Au final, les Raptors ont transformé les 28 pertes de balle d’Orlando en 37 points, illustrant parfaitement l’écart d’intensité entre les deux équipes.

Pour Toronto, ce succès massif permet de consolider la cinquième place à l’Est. Pour Orlando, en revanche, la chute continue. Battu sept fois sur les huit derniers matchs, le Magic traverse une période très compliquée… et cette soirée à Toronto risque de laisser des traces.

« On essaie de trouver des solutions. On comprend ce qui est en jeu et où on doit aller si on veut continuer à jouer des matchs importants. »

Le message est clair : Orlando est en pleine recherche de réponses. Et après une telle claque, le prochain match face à Phoenix ressemble déjà à un tournant.