Le Jazz prêt à faire un trade pour s’assurer AJ Dybantsa ?

Titulaire du deuxième choix, le Utah Jazz serait intéressé à l’idée de récupérer le premier des Washington Wizards pour drafter AJ Dybantsa.

Le tanking a fini par payer pour le Utah Jazz, qui a récupéré le deuxième choix de la prochaine draft. Mais la franchise de Salt Lake City ne s’interdit pas de sacrifier un ou deux assets pour piocher encore un cran au-dessus. Selon Yahoo! Sports, le Jazz aimerait avoir l’assurance de mettre la main sur le talent local, AJ Dybantsa. Le joueur, d’origine congolaise et jamaïcaine, a grandi à Boston mais il a joué pour BYU, dans l’Utah, à la fac. Et il se sent bien dans la région.

Des rumeurs ont déjà été relayées sur le fait qu’il préférerait atterrir au Jazz qu’aux, Wizards, titulaires du premier choix. Beaucoup d’intox et peu d’infos ? Si jamais la préférence du jeune homme est vraiment établie, les dirigeants du Jazz pourraient éventuellement s’en servir pour négocier à la baisse le prix à ajouter pour échanger les deux picks.

La dernière fois qu’une équipe a transféré son first pick, il s’agissait des Boston Celtics et la franchise du Massachusetts avait obtenu un futur premier tour des Philadelphia Sixers en plus du troisième choix. Boston avait pris Jayson Tatum et Philadelphia Markelle Fultz…

AJ Dybantsa sera probablement content d’être drafté en premier, quelle que soit la destination. Le deuxième choix est un sacré lot de consolation puisqu’il devrait permettre à une équipe de sélectionner Daryn Peterson, Cam Boozer ou Caleb Wilson. L’ordre n’est d’ailleurs pas encore tout à fait clair et il n’est pas à exclure que Dybantsa ne soit pas choisi en premier.

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