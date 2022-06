Le Jazz envisage Frank Vogel pour remplacer Quin Snyder

Pour remplacer Quin Snyder, le Utah Jazz a décidé de prendre son temps. Le front office ne veut négliger aucune option, quitte à passer par un processus long et exigeant, afin de trouver le coach idéal. Pour cette raison, de nouveaux noms s’ajoutent chaque jour à la liste de candidats, dont celui de Frank Vogel ce mercredi.

L’ancien entraîneur des Los Angeles Lakers, champion en 2020, devrait passer un entretien avec la franchise d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Il rejoint, avec Lamar Skeeter, la liste de huit coaches que le Jazz a déjà prévu de rencontrer :

Johnnie Bryant (assistant des Knicks)

(assistant des Knicks) Will Hardy (assistant des Celtics)

(assistant des Celtics) Alex Jensen (assistant du Jazz)

(assistant du Jazz) Charles Lee (assistant des Bucks)

(assistant des Bucks) Joe Mazzulla (assistant des Celtics)

(assistant des Celtics) Lamar Skeeter (assistant du Jazz)

(assistant du Jazz) Terry Stotts (ancien coach du Jazz)

(ancien coach du Jazz) Frank Vogel (ancien coach des Lakers)

Parmi les candidats actuellement envisagés, Vogel et Stotts sont les seuls qui ont déjà été à la tête d’une équipe. L’argument de l’expérience pourrait d’ailleurs pencher en sa faveur. Avec plus de 800 matches à son actif en tant que coach en chef des Pacers, du Magic et des Lakers, il a tout connu.

À Los Angeles, malgré une dernière saison difficile, Vogel a prouvé qu’il était capable de faire son travail en dépit de la pression. Il a surtout un avantage unique sur ses concurrents : un titre. De par son profil initialement très défensif, une caractéristique propre à l’identité de Utah, on s’attendait à ce que la franchise s’intéresse à lui.

Lamar Skeeter a, quant à lui, beaucoup moins d’expérience. Assistant du Jazz depuis huit ans, principalement assigné au développement des joueurs, il n’a jamais beaucoup fait parler de lui. Il a cependant coaché l’équipe de Summer League de Utah en 2019. Il rejoint Jensen et Bryant, le favori de Donovan Mitchell, parmi les anciens membres du staff de Snyder en lice pour le poste.

Kevin Young (assistant des Suns) et Adrian Griffin (assistant des Raptors) pourraient bientôt s’ajouter à cette liste eux aussi. Ils étaient pressentis parmi les candidats avant le lancement du processus de recherche. Griffin avait même, en 2014, été envisagé pour le poste de coach en chef qu’a finalement obtenu Quin Snyder.

D’après les rumeurs, Brad Stevens et David Fizdale pourraient rejoindre à la course à leur tour. Des recrutements qui semblent hautement improbables pour diverses raisons. Quoiqu’il en soit, il y a de fortes chances que Danny Ainge et son front office ne se limitent pas aux huit candidats précédemment évoqués. Au tournant de leur projet sportif, le Jazz n’a pas le droit à l’erreur.

