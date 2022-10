Van Gundy aurait “étouffé Steve Novak dans son sommeil” s’il avait été son fils

Cette semaine sur The Ringer, vous pouvez retrouver un article très intéressant de Kevin O'Connor sur Daryl Morey et la manière dont il est devenu l'un des General Managers les plus respectés et clivants de la NBA moderne. Dans cet article, riche en anecdotes, Morey raconte une discussion avec Jeff Van Gundy, alors coach des Houston Rockets quand il en est devenu le patron sportif. Elle concerne Steve Novak, l'ancien shooteur d'élite passé notamment par New York, aujourd'hui à la retraite.

Novak a été l'un des premiers choix de Draft de Daryl Morey en tant que GM à Houston, avec le 32e pick en 2006. Malgré la confiance qu'il avait en lui, il a rapidement constaté, en consensus avec Van Gundy, que le garçon avait beaucoup de lacunes en défense.

"Novak a joué 11 ans en NBA et était un excellent shooteur, mais un défenseur horrible. Un jour, Morey et Van Gundy étaient au bureau ensemble. Le coach se lamentait des difficultés à donner du temps de jeu à Novak. Morey lui a alors dit : 'Je sais, Coach. Clairement, son physique n'est pas pratique pour défendre, mais le plus surprenant c'est à quel point il est toujours au mauvais endroit alors que son père est head coach'. Van Gundy était en en train de manger et il en a lâché sa fourchette, puis a demandé à Morey de répéter. 'Oui, son père est coach en high school à Milwaukee'. Van Gundy a alors répondu : 'Si Steve Novak était mon fils, je n'aurais pas d'autre choix que de l'étouffer avec un oreiller en pleine nuit pour sauver l'honneur de la famille. Le nom de Van Gundy ne survivrait pas si la défense de Steve devait faire partie de notre patrimoine".

Les mots sont durs mais la punchline est assez savoureuse. Enfin, on imagine qu'en lisant l'article, Steve Novak n'aura pas le même avis. On vous recommande en tout cas à nouveau ce papier de Kevin O'Connor, où on découvre notamment que Daryl Morey faisait déjà des trades audacieux en dehors du cadre du basket, notamment pour éviter de payer ses amendes de stationnement...

