Vegas sort la tête de l’eau, Minnesota reprend le contrôle

Les Las Vegas Aces sont toujours en vie. Les doubles championnes en titre ont remporté (95-81) le game 3 de leur demi-finale face au New York Liberty la nuit dernière et ne sont plus menées que 2-1. Pour le premier match de la série à Vegas, les joueuses de Becky Hammon ont su étouffer Sabrina Ionescu (4 pts à 1/7) et relancer la paire Jackie Young (24 pts) - Kelsey Plum (20 pts), tout en s'appuyant sur l'impact à l'intérieur d'A'ja Wilson (19 pts, 14 rbds). Le Liberty n'a shooté qu'à 38%.

Dans l'autre rencontre, Minnesota a confirmé son regain de forme du game 2 en allant cette fois s'imposer sur le parquet du Sun pour virer en tête (2-1) dans la série, après avoir pourtant perdu le game 1 à domicile. Napheesa Collier (26 pts, 11 rbds) et ses camarades ont dominé la rencontre du début à la fin, avec une adresse démentielle (57%) face à une défense inhabituellement friable du côté de Connecticut.

Minnesota et New York ont la possibilité de se qualifier pour la finale en cas de victoire lors du prochain match, dimanche.