Vers un retour de Tom Thibodeau à Chicago ?

Tom Thibodeau est un passionné de basket et on imagine qu’il vit mal le fait d’être éloigné des terrains, même si ça lui permet de se reposer et de profiter un peu de sa famille. Selon The Athletic, l’ancien entraîneur des Chicago Bulls, des Minnesota Timberwolves et des New York Knicks serait très intéressé à l’idée de retrouver un poste sur un banc NBA. Peut-être même au sein d’une franchise qu’il a déjà connu. En effet, le média US ajoute que Thibs pourrait reprendre du service dans l’Illinois si le club chicagoan manifeste une envie de le recruter.

Son départ des Bulls ne s’était pas fait de manière amicale et il avait été viré après cinq saisons. Mais tout a changé au sein de l’organisation depuis, à l’exception, bien sûr, du propriétaire Jerry Reinsdorf. Ce dernier vient de trouver son futur GM Bryson Graham. La prochaine étape est désormais de nommer un successeur à Billy Donovan, qui a quitté ses fonctions il y a quelques jours.

Tom Thibodeau ne serait peut-être pas forcément le meilleur fit pour Chicago. Les Bulls vont se reconstruire de zéro et miser sur le développement des jeunes. Il est plus probable que la franchise choisisse un entraîneur dont la principale mission sera justement de faire progresser les différents prospects.

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