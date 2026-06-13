Victor Wembanyama : « Tout le monde sait que nous allons le faire »

Si les New York Knicks se trouvent à un succès du titre NBA, Victor Wembanyama reste confiant pour les San Antonio Spurs.

Les San Antonio Spurs n'ont désormais plus le droit à l'erreur. Après un effondrement incroyable au Game 4, les Texans sont menés par les New York Knicks (1-3) en Finales NBA. Victor Wembanyama et ses partenaires se trouvent donc dans l'obligation de réagir, la nuit prochaine, au Frost Bank Center.

Et même dos au mur, le prodige français n'a pas l'intention de perdre confiance en son équipe. Dans les faits, une seule formation a réussi l'exploit de remporter les Finales NBA après avoir été menée 1-3 : les Cleveland Cavaliers de LeBron James face aux Golden State Warriors en 2016.

De son côté, Wembanyama croit en une telle performance de la part des Spurs.

"On a prouvé match après match que personne ne nous bat, c'est nous qui nous battons nous-mêmes en quelque sorte. La confiance vient du fait qu'on sait qu'on a notre destin entre nos mains. Si on peut revenir dans cette série ? Absolument.

Dans le groupe, tout le monde pense, et sait, que nous allons le faire. J'ai le sentiment qu'on doit uniquement se concentrer sur le match à venir, progresser un match après l'autre. Je crois que ce serait une erreur de gaspiller notre énergie à penser aux autres matches.

C’est un match après l’autre", a insisté Victor Wembanyama face à la presse.

Avant de penser à remporter cette série, San Antonio doit effectivement rester en vie. Sur ce Game 5, Victor Wembanyama et ses coéquipiers vont devoir rebondir pour survivre.

Les Spurs avaient… 99.6% de chances de gagner