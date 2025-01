Pour sa deuxième année en NBA, Victor Wembanyama continue d'impressionner son monde. Et Draymond Green a souvent pris la parole pour encenser le jeune talent des San Antonio Spurs au cours des dernières semaines.

Pour autant, l'intérieur des Golden State Warriors a tenu à calmer certains débats. A ses yeux, le Français, aussi bon soit-il, ne peut pas incarner une révolution en NBA. Future visage de la Ligue, le pivot de 21 ans n'a pas cette capacité selon le cadre des Dubs.

Pourquoi ? Car contrairement à Stephen Curry, les gens ne peuvent pas s'identifier à Wembanyama.

"Oh que non. Il n'y a aucune chance que l'impact de Victor soit le même, ou même très proche, de celui de Steph. Victor est le joueur le plus spécial jamais vu dans l'histoire de la NBA, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne peut pas avoir cet impact.

Car on ne peut pas faire 1,80 m et jouer comme lui. Steph a eu cet impact car il a l'air d'avoir la même taille que tout le monde. Tout le monde se dit : 'je peux faire comme Steph'. Peu importe tes qualités athlétiques, tu peux prendre des tirs.

Si j'apprends à tirer et à courir, je peux être Steph. En réalité, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas possible. Mais les gens ne vont pas voir Victor et se dire 'oh je peux être comme lui'", a jugé Draymond Green pour son podcast.

Une analyse juste. Bien évidemment, Victor Wembanyama pourra représenter un modèle pour quelques ovnis à l'avenir. Mais il ne peut pas incarne une source d'inspiration pour le commun des mortels. A l'inverse, Stephen Curry a semblé faussement accessible comme exemple. Puis il a réussi à incarner une révolution du style de jeu en NBA.

Victor Wembanyama, à l’épreuve du développement des Spurs