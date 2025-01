Victor Wembanyama, à l’épreuve du développement des Spurs

Pour sa deuxième année en NBA, Victor Wembanyama confirme son immense potentiel. Avec des progrès évidents, l'intérieur des San Antonio Spurs continue, match après match, de grandir. Un développement qui se répercute sur la franchise texane.

Mais l'évolution des Spurs reste tout de même plus lente que celle du Français. Avec un bilan à l'équilibre (18-18), San Antonio connaît quelques irrégularités. Notamment dans la gestion du money-time. On pense bien évidemment aux deux dernières défaites concédées face aux Denver Nuggets (111-122) et aux Chicago Bulls (110-114).

Face à cette réalité, Wembanyama se doit d'être patient.

"C'est très frustrant. C'est sûr qu'en ce moment, nous devrions avoir plus de victoires. Mais nous ne méritons pas plus de victoires, car c'est notre réalité du moment, ou notre niveau... notre maturité, et c'est dur à accepter.

Mais apparemment, nous avons besoin de ces deux défaites pour grandir. Il est certain que nous devons agir", a insisté Victor Wembanyama.

Malgré l'apport de quelques vétérans comme Chris Paul et Harrison Barnes, les Spurs sont encore très jeunes. Et ils ont effectivement d'apprendre, notamment dans les défaites, pour progresser. Et même en avance dans son développement, Victor Wembanyama doit retenir certaines leçons avec ses partenaires.

