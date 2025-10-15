Mesuré à 2,26 m, Victor Wembanyama serait encore plus grand selon ESPN. Même Boban Marjanovic assure devoir lever la tête face à lui.

Victor Wembanyama continue de défier les lois de la nature — et peut-être même les fiches officielles de la NBA.

Avant le début de la saison 2025-26, la star des San Antonio Spurs a été mesurée à 7’4, soit entre 2,25 et 2,26 m sans chaussures, contre 7’3 l’an dernier. C’est en tout cas à cette taille qu’il est listé dans le roster des Spurs. Certains parlent même de 7’5, sur certains sites ou émissions, comme NBA Today.

Dans cette émission, justement, Brian Windhorst (journaliste d’ESPN) et Boban Marjanovic, ont laissé entendre que la réalité pourrait être encore plus impressionnante. Wembanyama approcherait en fait les 2,31 mètres (7’7”) d’après eux.

Boban Marjanovic, l’un des géants les plus célèbres de la ligue, n’en revient pas :

« Je mesure 7’4" (2,24 m). Et quand je regarde Victor Wembanyama, je lève la tête et… y a pas moyen que je sois plus grand que lui », a-t-il raconté. « Parce que sur le papier, il était à 7’3", et moi à 7’4". »

Windhorst a confirmé l’étonnement du pivot serbe :

« Il était listé à 7’3" comme rookie, mais c’était faux », explique le journaliste d’ESPN. « Il faisait déjà environ 7’5". Et aujourd’hui, je pense qu’il s’approche officieusement des 7’7". »

7'4" center Boban Marjanović discusses how tall he thinks Wemby is in real life 🤔🔥 pic.twitter.com/4fQuozzNEb — SportsCenter (@SportsCenter) October 14, 2025

Avec 2,26 m officiellement, Wembanyama est le joueur le plus grand de la NBA actuelle et déjà parmi les dix plus grands de l’histoire de la ligue. S’il atteint réellement les 2,31 m, il rejoindrait le duo légendaire Gheorghe Muresan et Manute Bol, co-détenteurs du record de taille NBA.

Sur le terrain, le phénomène français impressionne autant par ses mensurations que par son impact : en deux saisons, il affiche 22,5 points, 10,8 rebonds, 3,8 passes, 3,7 contres et 1,2 interception de moyenne.

À ce rythme, la seule chose qui pourrait encore grandir chez Wembanyama… c’est sa légende. Surtout que visiblement, l'été, Victor ne se contente pas juste de grandir !