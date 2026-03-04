Victor Wembanyama et Nanterre, une histoire d’amour faite pour durer

Victor Wembanyama a décidé d’investir dans Nanterre, son club formateur, avec l’idée de soutenir le basket français et peut-être même d’y rejouer un jour.

Victor Wembanyama continue de préparer l’avenir… et de garder un lien fort avec ses racines. La star des San Antonio Spurs a décidé d’investir dans le club de Nanterre 92, où il a été formé avant de poursuivre sa trajectoire vers l’élite mondiale.

Le Français n’a jamais caché l’importance de Nanterre dans son parcours. C’est dans ce club de la banlieue ouest parisienne qu’il a passé une partie essentielle de sa formation, avant de rejoindre l’ASVEL puis les Metropolitans 92. Parmi toutes les équipes françaises pour lesquelles il a joué, Nanterre reste celle à laquelle il est le plus attaché.

Cet investissement s’inscrit dans une volonté claire : soutenir le développement du basket français et participer à la pérennité d’un club qui a marqué sa jeunesse. Nanterre n’est pas une petite ville, mais le club reste une structure à taille humaine comparée aux grandes puissances européennes. Voir un joueur du calibre de Wembanyama s’y impliquer constitue donc un signal fort pour son avenir.

Au-delà de l’aspect financier, ce geste témoigne aussi d’une vision à long terme. Wembanyama commence déjà à réfléchir à l’après-carrière, et souhaite rester impliqué dans le basket français une fois son aventure NBA terminée.

Le joueur des Spurs a même laissé entendre qu’il aimerait un jour revenir jouer en France. “Une fois que j’aurai terminé aux États-Unis, j’aimerais refaire au moins une saison en France avant la fin”, a-t-il récemment confié. Si ce scénario se concrétise, un retour sous le maillot de Nanterre aurait forcément une portée symbolique immense.

Dans le basket européen, ce type de retour n’est pas rare. Plusieurs stars espagnoles, comme Pau Gasol ou Ricky Rubio, ont terminé leur carrière dans leur championnat national. Imaginer un Victor Wembanyama revenir en Betclic Élite avec le statut d’icône mondiale aurait un impact énorme pour le basket français.

En attendant, l’investissement du Français à Nanterre marque déjà une étape importante. Il renforce le lien entre l’un des plus grands talents de la planète et le club qui l’a vu grandir tout en envoyant un message fort : même au sommet de la NBA, Wembanyama garde un pied en France.