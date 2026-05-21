Victor Wembanyama identifie le gros problème des Spurs après le Game 2

Après la défaite face au Thunder, Victor Wembanyama a expliqué ce qui empêche actuellement les Spurs de prendre le contrôle de la série.

Les San Antonio Spurs avaient une énorme opportunité de repartir d’Oklahoma City avec un avantage 2-0 dans ces finales de conférence Ouest. Finalement, le Thunder a parfaitement réagi pour arracher une victoire importante dans le Game 2 (122-113) et revenir à hauteur dans la série.

Et après la rencontre, Victor Wembanyama n’a pas tourné autour du problème principal : les Spurs donnent beaucoup trop de ballons au Thunder.

« Pas très bien », a répondu le Français lorsqu’il a été interrogé sur la manière dont San Antonio avait géré la pression défensive du backcourt d’OKC. « On doit davantage aider nos porteurs de balle et prendre soin du ballon. »

Difficile de lui donner tort... Pendant une grande partie du match, Oklahoma City a transformé la rencontre en véritable chaos défensif. Les Spurs ont encore perdu énormément de ballons et le Thunder a puni presque chaque erreur en transition. Au final, OKC a terminé avec un énorme avantage 21-10 aux points inscrits après pertes de balle.

Le problème est devenu encore plus visible avec les absences côté Spurs. De'Aaron Fox était toujours forfait à cause de sa cheville, et Dylan Harper a dû quitter le match après une blessure aux ischios en cours de rencontre.

Résultat : toute la création offensive a reposé sur des joueurs encore très jeunes et déjà épuisés par l’intensité de la série. Stephon Castle en a été l'illustration parfaite. Il a encore une fois perdu beaucoup de balles (9), ce qui fait un total de 20 ballons perdus sur 2 matches... Un triste record.

« Nous avons abordé ce point et nous continuerons à le faire, notamment pour l'aider à mieux analyser le jeu, surtout quand il est fatigué », a commenté coach Johnson après le match. « Il a commis trop de pertes de balle, mais c'était le cas de toute l'équipe. » « Et quand on est privés de certains de nos principaux créateurs et meneurs de jeu, ça ajoute un peu de pression supplémentaire : qui aligner, quelle stratégie adopter, quel schéma de jeu mettre en place, etc. C'est déjà difficile de les affronter à pleine puissance, alors là... »

Une frustration énorme côté Spurs

Ce qui a particulièrement frustré Wembanyama, c’est surtout la sensation permanente de revenir dans le match… avant de voir Oklahoma City immédiatement recréer un écart.

« Je dirais que le plus frustrant, c’est de dépenser autant d’énergie pour revenir au score… puis de laisser le match repartir derrière. »

Et effectivement, le scénario a été cruel pour San Antonio. À plusieurs reprises, les Spurs sont revenus à une possession. Encore à neuf minutes de la fin, le Thunder ne menait que 99-97 et l’impression générale était que San Antonio pouvait encore voler le match comme lors du Game 1.

Mais chaque fois, une perte de balle, un mauvais spacing ou une séquence de précipitation permettait à Oklahoma City de repartir immédiatement dans un run.

Wembanyama bâillonné en première mi-temps

Malgré la défaite, Wembanyama a encore livré une belle prestation avec 21 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 contres.

Le Thunder a pourtant essayé plusieurs ajustements défensifs, notamment en envoyant ("rugueusement") Isaiah Hartenstein sur lui dès le début de match pour apporter davantage de densité physique.

Mais même dans une soirée plus compliquée offensivement, notamment en première mi-temps où il a été limité à 5 petits points, le Français a continué d’impacter le match absolument partout.

Stephon Castle a lui aussi énormément donné avec 25 points (10/17) malgré ses neuf pertes de balle, pendant que Devin Vassell ajoutait 22 points.

« C'est plus une question personnelle pour moi : il s'agit surtout d'accélérer mon jeu pour éviter que nos joueurs chargés de faire des écrans ne se fassent sanctionner », a commenté Castle sur ses pertes de balles. « Du coup, ça me met dans une situation où je dois jouer vite, sinon mon bloqueur risque de commettre une faute offensive. Je nous mets donc en position de faiblesse dès le début du match avec ça. C’est en partie dû à la fatigue, mais en finale de conférence, il n’y a vraiment aucune excuse. »

En face, le MVP Shai Gilgeous-Alexander a parfaitement rebondi après son Game 1 raté avec 30 points et une gestion beaucoup plus propre du tempo offensif.

Les Spurs restent malgré tout très dangereux

Malgré cette défaite, San Antonio peut quand même repartir vers le Texas avec des motifs d’espoir. Les deux matchs à Oklahoma City ont été extrêmement serrés malgré les absences, la fatigue accumulée et surtout plus de 20 pertes de balle dans chaque rencontre.

Et forcément, le retour potentiel de De’Aaron Fox pourrait totalement changer le visage de cette série en soulageant énormément les jeunes porteurs de balle des Spurs.

La série est désormais à 1-1 avant le Game 3 vendredi à San Antonio. Et au vu de l’intensité déjà complètement folle des deux premiers matchs, cette finale de conférence ressemble de plus en plus à une guerre d’usure.

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