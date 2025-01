Les San Antonio Spurs ont facilement écarté les Los Angeles Clippers (122-86) la nuit dernière. En seulement 26 minutes sur le parquet, l'intérieur texan Victor Wembanyama a rendu une belle copie : 27 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 3 contres.

A cette occasion, le Français est d'ailleurs devenu le premier joueur de la NBA à compiler 300 points, 100 rebonds, 50 contres, 50 passes décisives et 40 paniers à trois points sur le même mois. Un signe de ses progrès et de sa régularité.

Et justement, de son côté, l'arrière des Clippers James Harden se montre très impressionné par le développement de Wembanyama.

"Une bête. Une bête des deux côtés du parquet. Sa confiance... On sent qu'il est bien plus confiant dans son tir, il tire avec confiance. Ses coéquipiers savent exactement ce qu'il va apporter. Défensivement, il est actif, multiplie les contres. Il fait tout.

Des gars comme nous sont sur la fin, et des mecs comme Wemby arrivent. Nous pensions que nous n'avions jamais vu certains profils auparavant et puis Wemby est arrivé comme ça, et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment spécial", a ainsi salué Harden face aux médias.

Et dire que Victor Wembanyama a seulement 20 ans...

