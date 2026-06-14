Après la défaite des Spurs en Finales NBA, Victor Wembanyama n'a cherché aucune excuse. Le Français a reconnu que lui et son équipe n'étaient pas encore prêts à devenir champions, tout en promettant de transformer cette douleur en moteur pour la suite.

Les San Antonio Spurs ont vu leur rêve de titre s'envoler samedi soir avec une défaite 94-90 contre les New York Knicks dans le Game 5 des Finales NBA.

Quelques minutes après avoir regardé New York célébrer un premier titre depuis plus d'un demi-siècle sur le parquet de San Antonio, Victor Wembanyama a livré une analyse particulièrement lucide de cet échec.

« La plus grande leçon de ma vie »

Très marqué par la défaite, Wembanyama a expliqué que cette expérience n'avait aucun équivalent dans sa jeune carrière.

« Cela ne ressemble à rien de ce que j'ai vécu auparavant. C'est la plus grande leçon de ma vie, le plus grand apprentissage de ma vie. Je ne peux pas encore dire exactement quelle est cette leçon, mais nous allons forcément apprendre de cela. J'apprends plus aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de ma vie. »

Le Français estime néanmoins que cette campagne restera fondatrice pour la suite de sa carrière.

« Ce sera un mélange de tout : ce que nous sommes, ce dont nous sommes faits et nos expériences. Cette année a été incroyable en termes d'expérience. Je ne pense pas qu'on aurait pu apprendre davantage en une seule saison, en un seul parcours de playoffs ou même en dix-huit mois. Cela a été difficile et rempli d'enseignements. »

« Évidemment que nous n'étions pas prêts »

Interrogé sur une remarque de Vincent Collet selon laquelle les Spurs n'étaient pas prêts à devenir champions contrairement aux Knicks, Wembanyama n'a pas cherché à contester.

Au contraire.

« Évidemment que nous n'étions pas prêts. Je n'étais pas prêt à gagner une bague. C'est évident. »

Le Français a insisté sur le fait que le problème n'était ni le talent ni l'engagement.

« En termes d'envie, d'intensité et d'efforts, nous étions au niveau. J'étais au niveau. »

Selon lui, la différence s'est jouée ailleurs. Et il ne s’est pas épargné.

« Nous n'avons pas l'expérience. Ce sont les erreurs. Nous ne manquons ni de talent ni de capacités. Nous faisons simplement trop d'erreurs. Je fais trop d'erreurs. »

« La marge d'erreur est extrêmement faible »

L'une des leçons majeures tirées de cette série concerne le niveau d'exigence des Finales NBA.

« L'une des nombreuses choses que j'ai apprises, c'est que la marge d'erreur est extrêmement faible. »

Wembanyama a rappelé que les Spurs ont parfois dominé les débats.

« Nos périodes de domination ont été totales. Nous avons largement dominé pendant une grande partie de la série. Mais nos erreurs ont été punies tellement durement que nous ne pouvons pas nous permettre autant de hauts et de bas. Les hauts étaient très bons. Les bas sont la raison pour laquelle nous avons perdu. »

Une frustration déjà tournée vers la revanche

Le pivot de 22 ans reconnaît également que le plus difficile est peut-être de devoir attendre une année entière avant d'avoir une nouvelle opportunité.

« Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a probablement une centaine de matches avant que nous puissions revenir en Finales. Je vais devoir garder ça à l'intérieur de moi pendant cent matches et exécuter. »

Une douleur qu'il ne cherche pas à fuir.

« C'est douloureux. Mais je ne vais pas chercher à m’éloigner de cette douleur. Je vais m'en servir comme carburant. »

Puis il a conclu :

« Je suis sûr que tous ces gars que vous avez mentionnés (Jordan, LeBron, etc.) n’étaient pas satisfaits quand ils perdaient dans les premiers tours ou qu’ils ne faisaient pas les playoffs, et je ne suis pas satisfait de ne pas avoir gagné. Comme je l'ai dit, c'est la plus grande leçon de ma vie. Et pour cette équipe, il n'y avait pas de meilleure expérience que celle que nous venons de vivre. »

Le chantier de l'été est déjà identifié

Alors que l'intersaison débute, Wembanyama sait déjà sur quoi il veut travailler.

« Travailler encore plus dur pour être encore plus durable. »

Mais aussi progresser dans sa maîtrise du jeu.

« Je dois garder l'esprit frais et conserver le contrôle du match en permanence. Il y a trop de moments où je ne suis pas assez tranchant, trop de moments où je n'ai pas le contrôle du jeu que j'aimerais avoir. Et cela nous coûte cher. »

À 22 ans, après avoir remporté le trophée de Défenseur de l'année, le MVP des Finales de conférence Ouest et atteint les Finales NBA, Victor Wembanyama repart sans bague. Mais avec une conviction : cette défaite doit devenir le point de départ de la suite.