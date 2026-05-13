Victor Wembanyama avait un message à faire passer

Revanchard après son expulsion au Game 4, le pivot des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a passé ses nerfs sur les Minnesota Timberwolves.

Victor Wembanyama avait un compte à régler. Après son expulsion lors du Game 4, l'intérieur des San Antonio Spurs a parfaitement rebondi contre les Minnesota Timberwolves (126-97) au Game 5. Auteur d'une performance XXL, le Français a compilé 27 points, 17 rebonds et 3 contres.

Surtout, dès le premier quart-temps, le prodige de 22 ans a immédiatement annoncé la couleur en marquant 18 points ! A 6/8 aux tirs, il a pris un malin plaisir à punir les errements défensifs adverses et ainsi lancer son équipe.

Sans surprise, après son erreur du match précédent, Wembanyama avait à cœur de réagir.

"J'étais frais, je me sentais bien. Honnêtement, c'est difficile à dire. Ce n'était que le Game 5. Bien évidemment, je suis enthousiaste et j'ai aussi du trac. Donc, l'excitation n'a rien d'anormal à ce stade des Playoffs.

Je pense que la manière dont on commence le match est extrêmement importante pour nous, car cela donne le ton. Le défi consiste désormais à tenir le coup sur 48 minutes", a prévenu l'international tricolore face à la presse.

Sur ce match, les Spurs ont plié les débats en trois quart-temps. Avec 18 points d'avance au début des 12 dernières minutes, San Antonio avait réussi à créer une belle marge de sécurité. Notamment grâce à l'impact de Victor Wembanyama.

Dans le sillage du Français, les Spurs sont désormais à une victoire de rejoindre l'Oklahoma City Thunder en finale de la Conférence Ouest.

Victor Wembanyama dans un cercle très fermé en Playoffs