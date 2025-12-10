Pas de Victor Wembanyama pour le match couperet de NBA Cup

Absent depuis la mi-novembre, Victor Wembanyama ne participera pas au quart de finale de NBA Cup contre les Los Angeles Lakers.

L’indisponibilité de Victor Wembanyama était estimée à trois semaines. Visiblement, elle se prolonge. Voilà déjà presque un mois que le Français s’est fait mal au mollet, le 14 novembre dernier, lors d’un duel contre les Golden State Warriors. Il a repris l’entraînement mais la franchise texane préfère encore rester prudente et elle jouera donc sans sa superstar le quart de finale de la NBA Cup prévu ce soir contre les Los Angeles Lakers.

Les San Antonio Spurs ont finalement bien fonctionné sans leur pivot puisqu’ils ont gagné 8 matches sur 11 après avoir remporté 8 des 12 disputés par le natif du Chesnay. L’équipe tourne autour de De’Aaron Fox mais aussi Devin Vassell et le rookie Dylan Harper, bien entourés par les vétérans Harrison Barnes et Keldon Johnson. Stephon Castle est lui revenu à la compétition lors du dernier match.

La mission s’annonce tout de même compliquée contre des Lakers en pleine forme, déjà vainqueurs du trophée lors de sa première édition en 2023. Los Angeles peut compter sur Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves.

Victor Wembanyama ne peut rater plus que 5 matches cette saison s’il veut être éligible aux trophées de fin d’année, à savoir notamment le DPOY, une place dans un cinq All-NBA (potentiellement le premier) et qui sait peut-être même un spot dans le top-5 du classement pour le MVP. Il tourne à 26 points, quasiment 13 rebonds et 4 passes par match depuis le coup d’envoi de la saison.

CQFR : New York et Orlando se hissent au Final Four de la NBA Cup