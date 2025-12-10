CQFR : New York et Orlando se hissent au Final Four de la NBA Cup

Tous les scores en NBA

Heat @ Magic : 108-117

Knicks @ Raptors : 117-101

- « Je viens de perdre 35 000 dollars donc il faut que je les récupère d’une manière ou d’une autre. » Mis à l’amende pour avoir craqué et balancé la balle sur OG Anunoby lors d’un duel récent avec les Knicks, Desmond Bane s’est rattrapé en propulsant le Magic vers les demi-finales de la NBA Cup, compétition dont le vainqueur empoche un demi-million de dollars. La recrue phare de l’intersaison d’Orlando a dominé le derby floridien en inscrivant 37 points contre Miami (117-108).

Son coup de chaud dans le début du quatrième quart-temps, à savoir deux paniers primés puis une action à trois-points en l’espace de deux minutes, fait passer l’écart de 6 à 13 points en faveur du Magic. Bane a ajouté 5 rebonds et 6 passes pour donner encore plus de relief à sa performance. Il a été l’homme fort de son équipe en assumant le leadership et le scoring en l’absence de Franz Wagner, blessé à la cheville et out pour deux à quatre semaines.

Le Heat a débuté la partie sur un 15-0 mais les joueurs d’Erik Spoelstra se sont éteints par la suite.

- Ce sont justement les Knicks et Anunoby que le Magic de Bane retrouvera au prochain tour. New York est la seule équipe de la ligue à avoir participé aux quarts de finale de la NBA Cup lors de chacune des trois éditions du tournoi. Mais la franchise de Manhattan n’avait pas encore réussi à atteindre le Final Four. Un ticket désormais validé après la victoire sur le parquet de Toronto (101-117) la nuit dernière.

Jalen Brunson a guidé les siens en marquant 26 de ses 35 points en première période. Les Knicks sont rentrés au vestiaire avec 17 points d’avance à la pause en profitant d’un deuxième quart-temps catastrophique des Raptors. Ils ont raté 13 de leurs 15 premiers tirs pour laisser leurs adversaires creuser l’écart. Brandon Ingram a inscrit 31 points mais l’absence de RJ Barrett s’est à nouveau fait sentir et ça va moins bien dans l’Ontario. Toronto a perdu 6 de ses 7 derniers matches.