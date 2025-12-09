Le pétage de plomb de Desmond Bane n’est pas resté sans conséquences

La NBA a logiquement infligé une amende à Desmond Bane après qu’il ait balancé la balle sur OG Anunoby.

Desmond Bane est un homme impulsif capable de geste parfois débiles sur les parquets. Nouvel exemple lors du match entre le Orlando Magic et les New York Knicks dimanche dernier. Alors qu’OG Anunoby était en train de tomber en dehors des limites du terrain, l’arrière américain a pris le ballon pour le balancer sur son adversaire, provoquant ainsi un début d’échauffourée.

La NBA n’a pas voulu laisser passer ça et le vétéran a donc hérité d’une amende de 35 000 dollars. Le pire, c’est que ce n’est pas la première fois qu’il est sanctionné pour un tel geste cette saison. Il avait déjà été rappelé à l’ordre après avoir bazardé le cuire sur Onyeka Okongwu lors d’un match contre les Atlanta Hawks.

Avec son tempérament, ce n’est probablement pas la dernière fois que Desmond Bane pète un plomb. Son caractère est l’un des ingrédients de son leadership et ça peut être une force par moments. Mais ça a aussi ses limites, justement quand le joueur les dépasse.

Desmond Bane pète un câble et balance la balle violemment sur Anunoby