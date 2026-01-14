Victor Wembanyama a signé le 500e contre de sa jeune carrière en NBA à 22 ans et 10 jours. Un seul joueur a atteint cette marque en étant plus jeune que lui.

Victor Wembanyama a atteint la barre des 500 contres en NBA cette nuit, lors de la défaite des Spurs contre le Thunder. On pourrait se dire qu'après être entré dans la ligue à 19 ans et avec sa moyenne phénoménale de blocks par match, le Français serait le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre cette marque. Ce n'est pas le cas !

Un joueur, un peu oublié bien qu'il ait joué son dernier match en NBA il y a seulement 9 ans, a fait mieux que Victor Wembanyama. Josh Smith, l'ancien ailier des Atlanta Hawks, a été plus précoce que le pivot des Bleus, âgé de 22 ans et 10 jours. Il faut dire que "J-Smoove" est arrivé directement en NBA via le lycée, alors qu'il était encore permis aux joueurs de ne pas faire de cursus universitaire avant de se présenter à la Draft.

Victor Wembanyama est aussi le quatrième joueur à atteindre cette marque le plus rapidement, à son 143e match en carrière. Avant lui, que du beau monde : David Robinson, ainsi que les regrettés Manute Bol et Mark Eaton.

A sa décharge, Victor aurait sans doute été plus précoce dans ces deux classements s'il n'avait pas été freiné par la thrombose veineuse qui l'a privé d'une grande partie de sa saison sophomore en NBA.

CQFR : OKC se venge des Spurs, Milwaukee c'est honteux