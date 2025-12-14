Victor Wembanyama a marqué son retour de la plus belle des manières. Avec un impact énorme en seulement 21 minutes, le Français a guidé les Spurs vers une victoire renversante contre le Thunder en demi-finale de la NBA Cup. Après le match, Wemby a livré une déclaration forte qui en dit long sur les ambitions de San Antonio.

Victor Wembanyama : les Spurs sont « construits pour ces moments »

Les San Antonio Spurs joueront la finale de la NBA Cup face aux Knicks après une victoire spectaculaire contre l’Oklahoma City Thunder, 111-109, à Las Vegas. Pour son premier match depuis sa blessure au mollet, Victor Wembanyama n’a eu besoin que de 21 minutes pour rappeler pourquoi il est déjà l’un des joueurs les plus dominants de la ligue : 22 points, 9 rebonds et 2 contres.

En conférence de presse, le Français a livré une déclaration particulièrement forte, symbole de la confiance et de la culture qui émergent à San Antonio.

« Certaines personnes sont faites pour ce moment et d’autres non. Nous, clairement, on l’est et ça se voit », a lancé Wembanyama.

« Ce n’est pas qu’on a gagné contre n’importe qui. On l’a fait contre le Thunder. Je suis juste heureux d’avoir ce groupe, car tout le monde est grand et tout le monde est construit pour ces moments. »

Un retour qui change tout

Wembanyama n’avait plus joué depuis un mois, mais les Spurs ont signé un excellent 9-3 en son absence. Son retour tombe au moment parfait, alors que la franchise affiche désormais une fiche de 18-7, bonne pour la 4e place à l’Ouest.

En seulement 12 matchs cette saison, Wemby tourne à 26,2 points, 12,9 rebonds et 4 passes, confirmant une progression qui pourrait le ramener dans les discussions pour le MVP.

Une finale inattendue, des ambitions affirmées

Affronter New York en finale de la NBA Cup offre à cette jeune équipe un test grandeur nature. Mais à écouter Victor Wembanyama, les Spurs ne se voient plus comme une simple surprise.

Et après une telle déclaration et une telle démonstration, difficile de ne pas le croire.

Dirk Nowitzki n’a pas aimé la réponse de Victor Wembanyama sur Chet Holmgren