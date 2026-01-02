Victor Wembanyama s’est exprimé sur la règle des 65 matches et sur l’impact qu’elle peut avoir sur sa saison, tout en faisant confiance au staff médical des Spurs.

La saison de Victor Wembanyama reste étroitement surveillée. Touché récemment au genou gauche, l’intérieur français des San Antonio Spurs voit à nouveau se poser la question de son éligibilité aux récompenses individuelles, conditionnée par la règle des 65 matches disputés en saison régulière.

Cette règle, instaurée par la NBA, impose aux joueurs de participer à au moins 65 rencontres pour pouvoir prétendre aux trophées majeurs de fin de saison, comme le MVP ou le Defensive Player of the Year. Un seuil qui fait beaucoup parler depuis la blessure de Nikola Jokic. Certains pensent en effet que cette règle risque, par exemple, de nous donner un MVP qui ne sera pas le véritable meilleur joueur de la saison.

Wembanyama, malgré plusieurs pépins physiques depuis le début de l’exercice, ne fait pas partie de ceux contre cette règle.

« Je ne déteste pas cette règle »

Interrogé à ce sujet, Victor Wembanyama a en effet clarifié sa position, sans contester le principe.

« Je ne déteste pas cette règle. Et oui, bien sûr, c’est quelque chose que j’ai en tête, même si ce n’est pas la première chose à laquelle je pense », a-t-il expliqué, relayé par Maxime Aubin.

Le Français a surtout insisté sur le rôle du staff médical des Spurs, qu’il considère comme prioritaire face aux enjeux personnels.

« Je sais aussi que le staff médical des Spurs fera son travail indépendamment de cette règle. C’est ce qu’on attend d’eux, et ils sont très bons pour rester objectifs », a-t-il ajouté.

Une marge de plus en plus réduite

Actuellement forfait pour le prochain match face aux Indiana Pacers, Wembanyama ne peut plus se permettre de manquer beaucoup de rencontres s’il souhaite rester éligible aux distinctions individuelles. Après avoir déjà été absent sur une longue séquence plus tôt dans la saison, il ne disposerait plus que d’une marge très limitée d’absences possibles. Il a déjà manqué 13 rencontres.

La question est d’autant plus sensible que la saison précédente avait déjà laissé un goût d’inachevé. En 2024-25, Victor Wembanyama avait vu sa dynamique stoppée net par des problèmes de santé, l’empêchant de figurer dans la course aux récompenses individuelles malgré un impact majeur sur le terrain. Il était notamment l’un des favoris du DPOY.

Entre performance et prudence

Sur le plan sportif, le Français continue pourtant d’afficher des standards élevés, avec 24,3 points, 11,7 rebonds et 3,4 passes de moyenne. Une absence prolongée pour des raisons physiques serait donc très frustrante.

Pour autant, le discours de Wembanyama reste constant : la priorité demeure la santé sur le long terme. Une position mesurée, qui reflète à la fois sa lucidité face aux contraintes du règlement et la volonté des Spurs de ne prendre aucun risque inutile avec leur joueur franchise.