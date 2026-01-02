Victor Wembanyama rassuré, un retour rapide en vue

Les Spurs peuvent souffler. Leurs adversaires, un petit peu moins. L'IRM passée par Victor Wembanyama après sa blessure au genou contre New York n'a pas révélé de dommages ligamentaires après l'hyper-extension qui a fait un temps craindre le pire pour l'intérieur français. Comme il l'avait laissé entendre dans la foulée du match, Wembanyama sentait qu'il ne s'agissait pas d'un souci sérieux, mais encore fallait-il attendre les examens médicaux approfondis.

Victor Wembanyama n'effectuera pas le déplacement à Indianapolis pour pouvoir suivre des soins et observer du repos à San Antonio. En revanche, il est susceptible de disputer le match suivant face aux Portland Trail Blazers. Même si les Spurs se montrent prudents, il y a des chances que l'on revoit l'international français en action dès la semaine prochaine.

Si San Antonio veut que Victor reste dans la course au Defensive Player of the Year et aux diverses All-NBA Teams, le load management ne sera pas de rigueur. Il faut avoir disputé au moins 65 matches pour être éligible aux trophées et aux cinq de fin de saison. A ce stade, Wembanyama a manqué 13 des 33 rencontres disputés par les Spurs, ce qui ne lui laisse pas beaucoup de marge jusqu'à la fin de la saison.

Victor Wembanyama blessé au genou, plus de peur que de mal