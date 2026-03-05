Victor Wembanyama soulagé : son ami disparu retrouvé

Après plusieurs jours d’inquiétude à Chicago, l’ami de Victor Wembanyama, Elijah Hoard, a été retrouvé sain et sauf. Le Français s’est dit « très soulagé ».

Victor Wembanyama a vécu quelques jours particulièrement stressants. L’intérieur des Spurs a finalement appris avec soulagement que son ami Elijah Hoard, porté disparu à Chicago, avait été retrouvé sain et sauf.

Le joueur français avait lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt pour tenter de retrouver ce proche de longue date. Elijah Hoard, 23 ans, n’avait plus donné de nouvelles après avoir été déposé à l’aéroport O’Hare de Chicago le 27 février pour prendre un vol vers la France. Mais il n’a jamais embarqué et a été déclaré disparu dans la foulée.

La mobilisation autour de cette disparition a rapidement pris de l’ampleur. Wembanyama a utilisé sa visibilité pour relayer l’avis de recherche et encourager toute personne disposant d’informations à contacter les autorités locales.

Heureusement, la situation s’est terminée de la meilleure des façons. Après plusieurs jours d’inquiétude, Elijah Hoard a finalement été retrouvé dans la région de Chicago. Les autorités n’ont pas communiqué de détails précis sur les circonstances de sa localisation, mais la nouvelle a immédiatement soulagé les proches et la famille.

Après la large victoire des Spurs face aux Philadelphia 76ers, Wembanyama n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer cette histoire.

« Il a été retrouvé il y a environ une heure. Je suis tellement heureux. Nos familles sont proches depuis longtemps. »

Le Français a aussi expliqué à quel point cette disparition l’avait marqué.

« On pense toujours que ça arrive aux autres… C’est la première fois que je vis ça pour quelqu’un de proche. Je suis vraiment très soulagé qu’il ait été retrouvé. »

Elijah Hoard est le frère de l’ancien joueur NBA Jaylen Hoard. Il était venu passer une dizaine de jours à Chicago pour rendre visite à son père, avant que son comportement ne change dans les derniers jours du séjour, selon sa famille.

Finalement, cette histoire s’est conclue positivement. Et pour Wembanyama, qui venait déjà de vivre une grosse soirée sur le parquet avec les Spurs, la bonne nouvelle a forcément donné une dimension particulière à la soirée.

Elijah Hoard retrouvé et hors de danger !