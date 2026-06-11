Victor Wembanyama sous la menace d’une suspension

Comme si la soirée n'avait pas déjà été assez douloureuse pour les Spurs, Victor Wembanyama est désormais sous la menace directe d'une suspension pour la suite des Finales NBA.

Lors de la défaite historique de San Antonio dans le game 4 face aux Knicks (107-106), après avoir compté jusqu'à 29 points d'avance, le Français a écopé d'une faute flagrante pour un coup de coude sur Karl-Anthony Towns. Une sanction qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

Il s'agit en effet de la troisième faute flagrante de Wembanyama depuis le début de ces playoffs. Une de plus, et le Français atteindrait le seuil entraînant automatiquement une suspension d'un match.

Dans l'immédiat, cela ne change rien pour le Game 5. En revanche, si les Spurs parviennent à prolonger la série après s'être retrouvés menés 3-1, le danger sera omniprésent. Chaque contact un peu trop appuyé, chaque geste d'humeur ou chaque intervention mal maîtrisée pourrait coûter extrêmement cher à San Antonio.

La situation est d'autant plus frustrante pour les Spurs que Wembanyama avait longtemps semblé capable de porter son équipe vers une victoire qui aurait complètement relancé ces Finales. Auteur de 24 points, 13 rebonds et 3 contres, le Français a largement participé à la démonstration offensive de la première mi-temps, lorsque San Antonio a inscrit 76 points et pris jusqu'à 29 longueurs d'avance.

La suite a été plus compliquée. Son influence offensive a progressivement diminué à mesure que les Knicks revenaient. Il a également manqué deux lancers francs importants dans le money time alors que les Spurs tentaient de stopper l'hémorragie.

Au-delà du résultat et de la remontée historique des Knicks, un autre sujet accompagnera désormais chaque match des Spurs : la menace d'une suspension. Si la série se poursuit, Wembanyama n'aura plus le droit à l'erreur.