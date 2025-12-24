En conf' de presse, Victor Wembanyama a sous-entendu que Chet Holmgren et lui n'étaient pas dans la même catégorie. Arrogant ?

Depuis la fameuse demi-finale de la NBA Cup, on parle beaucoup de la rivalité, future, entre les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder. Et de celle qui opposerait Victor Wembanyama et Chet Holmgren.

Après la victoire la nuit dernière des Spurs face au Thunder, ces discussions ont logiquement pris de l’ampleur. Ne serait-ce que parce que San Antonio, pas forcément annoncé dans les favoris cette année, a enregistré son 2e succès en très peu de temps face à un champion NBA qui a archi dominé le début de saison.

Et qu’ils ont spécialement fêté le succès avec une célébration totalement inédite dans l’histoire de la ligue. Une célébration « à l’européenne », orchestrée par Wembanyama qui montre la communion entre l’équipe texane et son publique. Et qui démontre aussi l’immune satisfaction de battre leurs rivaux.

Pendant la rencontre, la star française a pu donner l’impression au public qu’il avait un petit contentieux avec Holmgren. En fin de 3e quart-temps, il a écarté de manière assez costaud le joueur d’OKC, l’envoyant au sol, avant d’aller claquer un petit moulin sympathique malgré la faute offensive sifflée.

WEMBY CANNOT STAND CHET 😭 pic.twitter.com/eyWtCJtqmS — NBACentel (@TheNBACentel) December 24, 2025

C’est surtout en conférence de presse qu’on a pu assister à des propos qui peuvent interroger. Questionné par Maxime Aubin de L’Equipe sur la « prétendue rivalité » entre lui et Holmgren, Victor Wembanyama a rejeté cette idée, en glissant un petit tacle à son adversaire :

« Non ce n’est pas le cas. En tout cas, sportivement, il n’y a pas photo. »

Forcément, même s’il nie toute rivalité avec Holmgren, cette dernière phrase fait parler. Certains lui reprochent un peu d’arrogance. Une idée déjà entendue quand il avait répondu - de manière amusée, c’est important - qu’il serait le meilleur joueur NBA à son retour. Ou quand, déjà interrogé sur Holmgren, il avait expliqué que tout joueur devient dur « à défendre quand on doit aider sur le MVP. »

Peut-on vraiment reprocher à Victor Wembanyama d’avoir une haute estime de lui vu son niveau et son talent ? Pas vraiment. Mais l’opinion publique est parfois intransigeante en France. On se souvient que Kylian Mbappé est passé rapidement du jeune rafraichissant qui changeait avec son intelligence et sa confiance en lui au footballeur imbu de sa personne.

Il s’agit évidemment de deux personnes totalement différentes. Mais on peut lire çà et là des commentaires qui font le rapprochement…