L'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a signé son 3ème match en carrière à plus de 40 points. Comme Tony Parker dans le Texas.

Lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Atlanta Hawks (133-126, après OT), Victor Wembanyama a réalisé un nouveau carton. L'intérieur français a compilé 42 points (à 13/24 aux tirs), 6 rebonds, 5 passes décisives et 4 contres.

Avec cette copie, le prodige tricolore a donc signé son 3ème match à 40 points ou plus avec les Texans. Dans ce classement spécifique, il se trouve déjà à la 8ème place de l'histoire des Spurs. A égalité avec... Tony Parker !

Une performance réalisée en seulement 93 rencontres.

"Je pense qu'il a imposé sa volonté, d'une manière positive, ce soir. Physiquement, on peut le voir, par rapport à sa taille. Quand il est démonstratif, qu'il joue avec conviction et qu'il parvient à faire ce qu'il veut avec le ballon, rien ne peut l'arrêter", a ainsi jugé le coach intérimaire Mitch Johnson.

Malgré un gros poster reçu de la part de De'Andre Hunter, Victor Wembanyama a en plus fait le show sur ce match. On pense à une passe folle pour Jeremy Sochan. Mais aussi à son panier après une passe sur la planche. A seulement 20 ans, le Français n'a pas fini d'affoler les compteurs et de marquer l'histoire...

Victor Wembanyama sur l’Euro 2025 : « Mon but, c’est de faire l’équipe de France tous les étés. »