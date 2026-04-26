Victor Wembanyama toujours incertain, mais…

Après une mauvaise chute, Victor Wembanyama a été victime d'une commotion lors du Game 2 face aux Portland Trail Blazers. Logiquement absent pour le Game 3, l'intérieur des San Antonio Spurs se rapproche, petit à petit, d'un retour. Dès le Game 4 ce dimanche ?

Il s'agit d'une possibilité ! Pour l'instant, l'international français reste incertain pour cette rencontre. Mais de son côté, le prodige de 22 ans continue de progresser et pousse pour disputer cette rencontre, qui pourrait permettre aux Texans de faire le break (2-1).

"Nous sommes toujours en train de suivre la procédure et continuons à collaborer avec la NBA. Cela fait trois ans que je connais Victor désormais, et quand il n'est pas sur le terrain, il a toujours hâte d'y retourner.

Je pense que cela ne changera jamais. Et je sais qu'il fait tout ce qu'il peut et qu'il continue à se donner à fond afin de revenir sur le terrain", a commenté le coach des Spurs Mitch Johnson face à la presse.

Sans surprise, les Spurs se montrent prudents dans la gestion du Tricolore. Sur cette série, la présence de Victor Wembanyama ne semble pas indispensable pour dominer les Blazers. Et San Antonio pourrait donc jouer la carte de la sécurité. Au moins sur ce Game 4 malgré les progrès du Français.

🎙️ Victor Wembanyama, futur DPOY à vie ?