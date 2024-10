Victor Wembanyama vise les playoffs et le All-Star Game

C'était la rentrée médiatique des San Antonio Spurs lundi et donc celle de Victor Wembanyama. Avec 11kg de plus que la saison dernière au même stade sur la balance, le Français arrive en revanche avec moins de stress et de pression qu'en 2023. Par contre, ses ambitions sont très élevées. Dans des propos relayés par Maxime Aubin de L'Equipe, l'intérieur de l'équipe de France annonce la couleur : "L'objectif, c'est d'atteindre le play-in ou les playoffs". Ce qui signifie gagner une vingtaine de matches de plus que la saison dernière, ce qui n'est pas rien.

En ce qui concerne, les accomplissements individuels, Victor Wembanyama a aussi les idées plutôt claires. "Bien sûr, j'aimerais être All-Star, mais je suis convaincu que si j'aide mon équipe du mieux possible, je le serai. C'est la même chose pour les autres récompenses individuelles. Au final, si j’aide mon équipe dans tous les aspects du jeu, je devrais être dans la conversation pour tous les trophées".

C'est tout le mal que l'on souhaite au Rookie of the Year 2024, qui a indiqué, en compagnie de son nouveau partenaire de pick and roll Chris Paul, avoir envie d’être "leader par l’exemple". Je veux être un leader dans le vestiaire, mais avant tout sur le terrain […] J’ai envie d’être la base de la défense, mais aussi un playmaker en attaque", a expliqué Victor Wembanyama.

Beaucoup auront les yeux rivés sur San Antonio, pour voir ce dont seront capables les Spurs et leur phénomène sur l'an II de leur aventure.