Vince Carter et Tracy McGrady racontent comment ils ont découvert leur lien de parenté

Avant d’être deux des plus grandes stars de la NBA dans les années 2000, Vince Carter et Tracy McGrady étaient surtout cousins. Mais les deux athlètes s’étaient déjà croisés sur les terrains avant de découvrir leur lien de parenté. Réunis dans le podcast de Carter, le « VC Show », ils sont revenus sur cette anecdote insolite.

Originaires de Floride, les deux joueurs ont évolué dans des équipes de l’État. C’est cependant pendant l’été 1997, avant la draft à laquelle se présentait « T-Mac », qu’ils se sont réellement rapprochés.

Alors qu’ils se retrouvaient régulièrement pour des pickup games, McGrady a annoncé qu’il ne pourrait pas venir le jour suivant à cause d’une réunion de famille. Carter était également convié à un évènement similaire, sur lequel il a préféré faire l’impasse pour jouer davantage. Une coïncidence banale, au premier abord.

Auprès de sa famille, McGrady a toutefois appris une chose intéressante : que son cousin était basketteur, lui aussi ! De fil en aiguille, il a compris précisément de qui il s’agissait. C’est alors que Vince Carter a reçu un appel étonnant de sa grand-mère.

« J’étais genre, “Pourquoi elle m’appelle ? Grand-mère, ça va ? Qu’est-ce qui se passe ?” Et de l’autre côté, j’entends, “Quoi de neuf, cousin, quoi de neuf ?!” Et je dis, “Frère, c’est qui ?” Il a répondu, “C’est Mac, cousin, on est de la famille, cousin” », raconte Carter, qui explique avoir été très confus à ce moment. « Tu ne sais même pas à quel point j’étais excité quand j’ai entendu ça, mec », réplique McGrady. « Je jouais en pickup avec toi, je rentre à la maison et je rencontre ta grand-mère. J’étais là genre “Attends frère, on est cousins ?” Je ne pouvais pas y croire. »

Vince Carter et Tracy McGrady, les deux cousins qui enflammaient la NBA

Bien sûr, cette découverte a rapproché les deux athlètes. Ils ont qui plus est joué ensemble aux Raptors pendant deux saisons, formant un duo spectaculaire et prometteur. « C’était plus facile pour moi d’arriver à Toronto en sachant que T-Mac était déjà là », a d’ailleurs assuré « Vinsanity », en 2016. La NBA est une ligue riche en anecdotes et en surprises, mais l’histoire de Vince Carter et Tracy McGrady n’a pas vraiment d’égal.

