Malgré un véritable combat, l'équipe de France a été battue par la Team USA (87-98) ce samedi en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Toujours dans le combat, les hommes de Vincent Collet ont rivalisé avec les Américains jusqu'au bout.

Avant de craquer sur un ultime show incroyable de Stephen Curry. De retour à seulement 3 points à 3 minutes de la fin, les Bleus ont eu des opportunités pour revenir au score. Il s'agit d'ailleurs de l'un des regrets du sélectionneur tricolore.

Au micro de France 2, Collet a analysé les détails qui ont manqué à son équipe pour remporter l'or.

"Ils ont un talent incroyable, qui a fini par faire la différence. Et nous, on a fait, je pense, un grand match. Mais malgré tout, il a été entaché de petites erreurs, une ou deux pertes de balle en contre-attaque qu’on doit terminer. Beaucoup de lancers ratés en seconde période...

Le pire, c’est ça, les lancers et la balle perdue sur une contre-attaque alors qu’on revenait. Si on ne perd pas la balle sur cette action et qu’on met 3 lancers sur 4, au lieu de faire 0 sur 4, on revient à égalité et ce n’est pas la même chose.

Pas un jeu FIBA ? Je l’ai dit à la mi-temps, j’étais... pas en colère, mais j’ai dit ça sèchement. On le savait, l’équipe est bonne en jouant moins de possessions. Et là, on a accepté leur rythme. On ne peut pas jouer comme ça, on a été trop gourmand.

On a trop de joueurs qui ont saisi, en première période, la première opportunité pour tirer. Mais c’est une finale contre les Américains, à Paris, tu as beau le marteler, tu ne peux pas empêcher les émotions des joueurs", a relativisé Vincent Collet.

Pour battre les Américains, il fallait faire un match quasiment parfait. Et malgré des erreurs, les Bleus n'étaient pas si loin...

