Sorti après 16 secondes, il explose sur le banc… La réaction de JJ Redick après ce moment très tendu en dit long sur la situation aux Lakers.

La soirée a été longue pour les Los Angeles Lakers, lourdement battus 123-87 par le Oklahoma City Thunder. Mais au-delà du score, c’est une scène de tension sur le banc qui a marqué les esprits : l’échange musclé entre JJ Redick et Jarred Vanderbilt en plein match.

Tout part d’une décision express. Dès le début du deuxième quart-temps, Redick rappelle Vanderbilt sur le banc après seulement 16 secondes de jeu (et 3 lancers ratés...) Une sortie éclair que l’intérieur ne digère pas.

Le ton monte immédiatement entre les deux hommes, au point de nécessiter l’intervention de Jake LaRavia pour calmer un Vanderbilt particulièrement remonté. Une scène révélatrice d’un malaise plus profond, alors que l’ailier fort passe une saison largement en dehors de la rotation.

Dans un contexte déjà tendu, avec les absences de LeBron James, Luka Doncic, Austin Reaves ou encore Marcus Smart, les Lakers espéraient pourtant voir certains joueurs saisir leur chance.

Redick temporise après coup

En conférence de presse, Redick a rapidement cherché à désamorcer la situation, refusant d’y voir un incident majeur.

« C’est juste une confluence de choses. Ce n’est rien de personnel avec lui. De mon côté, c’était quelque chose de normal. Je pense que pour nous tous, avec un effectif diminué, on doit se battre, s’accrocher, être sur la même longueur d’onde, être de bons coéquipiers et jouer dur », a expliqué le coach des Lakers.

Avant de revenir sur la séquence en elle-même :

« J’ai pris un temps mort pour le sortir du match. J’ai réagi. Mais encore une fois, c’est une interaction normale pour moi. »

Un discours qui contraste avec les images, beaucoup plus électriques, vues pendant la rencontre.

JJ Redick benched Vanderbilt after he missed 3 free throws Jared Vanderbilt was NOT happy and got into it with Redick 👀 pic.twitter.com/K7tkBakEU2 — BrickCenter (@BrickCenter_) April 8, 2026

Un rôle qui s’effrite

Sur le parquet, Vanderbilt n’a joué que cinq minutes, pour une ligne de stats discrète : 3 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception. Bien loin de l’impact qu’il pouvait avoir à son arrivée en 2023.

Le problème reste le même : dans une NBA obsédée par le spacing, son manque de tir extérieur limite fortement son utilisation. Et dans un effectif construit autour de Doncic, ce défaut devient encore plus pénalisant.

Même ses qualités défensives et son énergie ne suffisent plus toujours à justifier sa présence sur le terrain.

Cet accrochage n’est peut-être pas qu’un simple moment de tension. Il s’inscrit dans une saison compliquée pour Vanderbilt, régulièrement mis de côté, et dans une dynamique délicate pour les Lakers, battus lourdement à deux reprises par le Thunder en quelques jours.

Et même si le coach tente de banaliser la scène, difficile de ne pas y voir le signe d’une relation qui s’étire… voire qui arrive à son point de rupture.

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