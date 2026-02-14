VJ Edgecombe MVP du Rising Stars, la Team Vince sacrée !

VJ Edgecombe a eu le mérite de prendre l'évènement au sérieux ! Comme tous les ans, le All-Star week-end a débuté avec le Rising Stars. En se basant sur le principe des dernières éditions, la NBA a proposé un mini-tournoi entre quatre équipes.

Vince Carter, Carmelo Anthony et Tracy McGrady ont dirigé trois équipes (7 rookies et sophomores), alors qu'Austin Rivers avait la charge des meilleurs jeunes de G-League. Les règles sont simples : en demi-finale, il faut atteindre 40 points pour l'emporter ; et 25 points en finale.

La Team Melo et la Team Vince en finale !

Lors de la première demi-finale, la Team Melo a pris le meilleur sur la Team Rivers (40-34). Très rapidement, le duo Donovan Clingan - Stephon Castle a dicté le tempo pour prendre les commandes du match.

Mais en face, il y a eu du répondant. Le tandem Yanic Konan Niederhäuser - Yang Hansen a affiché des qualités pour rivaliser et même prendre l'avantage. Cependant, le réveil de Reed Sheppard a été terrible pour les joueurs de G-League.

Dans la foulée, la Team Vince a dominé la Team T-Mac (41-36). Rapidement adroits à longue distance, Cam Spencer et Tre Johnson ont pourtant donné le ton en faveur de l'équipe de McGrady. Mais VJ Edgecombe a ensuite décidé de prendre cette demi-finale à son compte.

Malgré les efforts de Jaylon Tyson, le jeune talent des Philadelphia Sixers s'est déchaîné en marquant les 10 derniers points de son équipe. Malgré une agressivité intéressante, Zaccharie Risacher a été trop maladroit (0/5 à longue distance) pour peser en 4 minutes.

VJ Edgecombe MVP

A l'occasion de la grande finale, la Team Melo a encore réalisé la meilleure entame grâce à un Clingan dominateur. Moment choisi par Egor Demin et Carter Bryant pour se montrer et permettre à la Team Vince de rivaliser.

Problème, Dylan Harper s'est aussi mis en action pour mettre les deux équipes à égalité. Puis alors que les deux formations approchaient de la barre des 25 points, VJ Edgecombe est encore sorti de sa boîte. Avec 6 points, dont les deux lancers-francs de la victoire, il a fait gagner les siens (25-24) !

Malgré un Intuit Dome assez timoré, les jeunes talents ont eu le mérite de livrer un spectacle divertissant. Avec un VJ Edgecombe logiquement nommé MVP de la soirée.

