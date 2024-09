En 2018, les Kings ont fait un choix controversé en sélectionnant Marvin Bagley en deuxième position de la draft, devant Luka Doncic qui s’imposait alors comme une évidence. Depuis, Doncic a été sélectionné cinq fois dans la All-NBA First Team et a mené les Mavericks jusqu’en Finales NBA, tandis que Bagley est devenu un role player et a été transféré deux fois. Un dénouement renforçant l’idée que cette décision était une immense erreur.

Dans un entretien accordé au média croate Index.hr, Vlade Divac, le General Manager de l’époque, est revenu sur cette décision. L’ancien joueur des Kings semble encore convaincu du bien-fondé de son choix.

« J’avais De'Aaron Fox à ce poste, que j’avais drafté un an plus tôt. À ce moment-là, j’ai pensé que Fox était un joueur qui pouvait devenir un franchise player à long terme », a justifié Divac. « L’avenir nous dira si je me suis trompé. En l’état actuel des choses, il semble que oui, mais j’ai confiance dans le petit Fox et je pense qu’il aura une meilleure carrière. »

Même sans Luka Doncic, les Kings ont réussi à retrouver les playoffs en 2023, mettant fin à leur série record de saisons sans qualification. Cependant, l’avenir de la franchise aurait pu être encore plus prometteur si elle avait pu compter sur le talent du Slovène aux côtés de Fox, qui s’est effectivement imposé comme leur leader. D’autant plus qu’à Dallas, Doncic fonctionne parfaitement avec Kyrie Irving, un autre meneur star.

« Kyrie Irving est un scoreur classique. Fox ne l’est pas : c’est un joueur qui a besoin de la balle, tout comme Luka Doncic », s’est défendu Vlade Divac. « J’aurais pu ne prendre que Luka, mais j’aurais dû transférer Fox. Il est intéressant de noter que Phoenix a également fait l’impasse sur Luka. »

Les arguments de Divac sont discutables, et il est difficile de considérer, avec le recul, la sélection de Marvin Bagley comme autre chose qu’une erreur. Plusieurs joueurs choisis après lui sont devenus des stars — notamment Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander et Jaren Jackson Jr.

Tout cela appartient néanmoins au passé, et réécrire l’histoire est toujours beaucoup plus simple. Aujourd’hui, les Kings sont entre les mains de Monte McNair, qui fait un excellent travail. Quant à Luka Doncic, il a trouvé à Dallas tout ce dont il avait besoin pour s’épanouir. Divac a d’ailleurs admis que le Slovène était sur « la bonne voie » pour devenir MVP.

